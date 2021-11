Le Secours Populaire de Haute-Vienne veut aller au-delà de l'aide d'urgence

Invité de France Bleu Limousin ce mercredi, le secrétaire général du Secours Populaire Thierry Mazabraud est revenu sur l'activité de l'association, de plus en plus sollicitée. Le nombre de bénéficiaires devrait encore augmenter cette année et dépasser les 8.000 personnes.

"Plus de 200 personnes ont participé à notre congrès, c'est un record et ça souligne l'engagement du plus grand nombre à venir faire quelques chose pour se rendre utile et participer à la solidarité" se félicite Thierry Mazabraud, le secrétaire général du Secours Populaire. L'association tenait ce mardi son congrès départemental. L'occasion de faire le point sur l'activité du Secours Populaire et ses 19 antennes sur le département.

Une solidarité durable

"L'année dernière nous avons aidé plus de 8.000 personnes, on sera au delà pour 2021, malheureusement", explique Thierry Mazabraud. L'association, qui compte actuellement 650 bénévoles, cherche à développer son aide de façon plus durable. Pour aller au delà de l'aide alimentaire d'urgence, "l'idée est _d'accompagner sur d'autres projets_, qu'il s'agisse d'insertion, de retour vers l'emploi, nous avons notamment un partenariat important qui se dessine avec le groupe Aftral. Nous avons aussi le projet de Jardin des Cultures, retenu dans le cadre du plan France Relance en Haute-Vienne. Il y a également des actions autour du micro-crédit, et tout ce qui s'est arrêté à cause du confinement : l'accès à la culture et les vacances"

La dose de rappel pour les + de 65 ans

Interrogé sur les annonces d'Emmanuel Macron concernant la dose de rappel du vaccin anti-covid, obligatoire pour les + de 65 ans s'ils veulent conserver leur passe sanitaire, Thierry Mazabraud se montre serein quant aux bénévoles, essentiellement des retraités : "Ils sont très majoritairement vaccinés et nous n'avons pas eu de difficultés particulières." Même s'il n'y a pas besoin de passe sanitaire pour accéder aux activités de solidarité du Secours Populaire, l'autre public concerné est celui des bénéficiaires, moins vacciné que la moyenne nationale. "Il y a un travail de sensibilisation à continuer. On a eu l'occasion d'organiser des séances de vaccination dans nos locaux, avec la Croix Rouge. Une action sans doute à reconduire, parce qu'il y a un vrai travail de mise en confiance sur ces questions là".