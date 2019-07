Le Secours Populaire de l'Hérault lance une cagnotte en ligne pour acheter un nouveau Solidaribus

Hérault, France

Le Secours Populaire de l'Hérault vient de lancer sa cagnotte en ligne. L'association caritative, ou plutôt "solidaire" comme l'appelle Jean Dominique Delaveau, secrétaire départemental du Secours populaire de l'Hérault, a besoin de 5 000 € pour financer son nouveau solidaribus.

Depuis 2016, un véhicule de ce type venait déjà en aide aux étudiants en difficulté, sur le campus de l'université Paul Valéry de Montpellier. Mais aujourd'hui, ce camion est trop "vétuste" pour permettre à l'association de réaliser correctement ses actions.

Le Secours populaire héraultais souhaite donc investir dans un véhicule neuf. Sur les 23 000 € nécessaires, il en a déjà récolté 18 000 grâce à la ville de Montpellier, du conseil départemental et du Secours populaire national.

Un bus pour aller à la rencontre des personnes dans tout le département

Ce nouveau solidaribus doit servir à rejoindre des zones reculées de l'Hérault. Car malgré les 33 implantations de l'association, ce n'est pas suffisant vue les 343 communes du département, comme l'explique Jean Dominique Delaveau. "Ça fait longtemps qu'on essaie d'aller à la conquête de nouveaux territoires parce qu'on sait que dans des endroits reculés ou enclavés, il y a beaucoup de personnes qui sont dans la précarité et qui seront bien heureuses de rencontrer le Secours populaire", explique-t-il.

"On va continuer à aller dans les universités, mais on va aussi aller dans les foyers de migrants, les squats, les bidonvilles et dans les villages reculés de l'Hérault, pour proposer de l'écoute, de l'accueil, et à partir des besoins des gens, soit leur proposer des aides alimentaires, matérielles, vestimentaires, d'équipement ; soit des aides en matière d'accès aux droits, aux loisirs, à la culture, au sport ; soit également de participer au mouvement et de nous aider à travers du bénévolat."

La cagnotte reste ouverte jusqu'au 25 août.

Jean Dominique Delaveau, secrétaire départemental du Secours populaire de l'Hérault. Copier

Le camion fonctionnera sur le même modèle que l'ancien : très fonctionnel, il se composera d'une cabine de conducteur, d'un "mini-bureau aménagé pour faire passer des entretiens de manière discrète" et à l'arrière, d' un espace polyvalent qui pourra aussi bien accueillir des produits alimentaires que du matériel médical pour effectuer des dépistages, par exemple.

Chaque année, les 1000 bénévoles héraultais du Secours populaire distribuent 2 millions de repas à quelques 23 000 personnes.