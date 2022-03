Le Secours populaire de l'Isère en pleine crise

Rien ne va plus entre le Secours populaire de l'Isère et l'association nationale. En octobre dernier, un comité départemental et un nouveau secrétaire général étaient élus. Une élection jugée irrégulière par les instances parisiennes du "Secours Pop" au motif que le secrétaire général n'avait pas sa carte de bénévole. L'association parisienne a donc mis en place une nouvelle structure en Isère, ce que l'équipe élue a contesté devant le tribunal en référé. La décision est tombée le 9 mars dernier, donnant raison au comité départemental et au secrétaire général. Sauf que ça n'a pas réglé le problème.

"Mesures conservatoires"

Suite au jugement du tribunal judiciaire, Pierre-Édouard Cardinal, 30 ans, a pu reprendre possession de son bureau de la rue des Trembles à Grenoble bureau dont dont on lui avait confisqué les clefs. "Nous allons enfin pouvoir mettre en œuvre nos projets, notamment en direction des jeunes. alors que depuis 6 mois nous en avons été empêchés" explique le nouveau secrétaire général qui ajoute : "mais je souhaiterais que nous puissions tous travailler ensemble pour la solidarité, pour les plus démunis." Pas certain qu'il soit entendu alors que l'équipe provisoire nommée par le siège parisien cherche actuellement des locaux. "Nous faisons appel de la décision du tribunal de Grenoble, mais cela n'a rien de politique", affirme de son côté Daniel Vermeire, administrateur national de l'association. Nous allons prendre des mesures conservatoires et retirer l'agrément Secours Populaire à la fédération de l'Isère." Concrètement, cela signifie les 20 comités locaux du département devront choisir leur camp s'il veulent continuer à bénéficier du fonds européen d'aide aux plus démunis que gère l'association nationale. L'image de l'association caritative risque d'en prendre un coup... La Fédération iséroise compte 3.000 bénévoles et vient en aide chaque année à plus de 30.000 personnes.