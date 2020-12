Le Secours Populaire de la Dordogne a un besoin urgent d'un lieu de stockage.

Parce que nous avons beaucoup trié dans nos armoires, vidé les garages, les caves et les greniers, les lieux de stockage traditionnels du secours populaire de la Dordogne débordent. Le secours populaire lance donc un appel urgent "pour trouver un nouveau local aux alentours de Périgueux. dans un rayon de 20 à 30 km" précise Christine Bernard, la secrétaire générale du Secours Populaire de la Dordogne. "Dans l'idéal, un hangar, une ferme de 600 à 800 mètres carrés. Mais on prendra moins !" dit Christine Bernard.

C'est un crève-cœur de demander aux particuliers de limiter leurs dons

Le secours populaire de la Dordogne compte cinq sites aux alentours de Périgueux : trois sites sur Périgueux même, avec le siège rue Saint Gervais, le site du chemin de halage pour la distribution alimentaire (400 tonnes de nourriture pour alimenter 17 800 familles par an dans tout le département) et la braderie, et le site de la route de Lyon uniquement pour la braderie. Deux autres sites aux abords de Périgueux, à Coursac et Tocane -Saint-Apre. "Tous ces sites débordent" dit Christine Bernard.

La situation est encore difficile aujourd'hui explique Christine Bernrad car "La Tresse est en chômage partiel. Les particuliers ne comprennent pas pourquoi on refuse des dons. C'est un crève-cœur ! Quand on a vidé les armoires, récupéré le linge des grands-mères, on peut pas les jeter ça ! On demande aux particuliers de stocker chez eux et de ne pas jeter, en attendant que l'on trouve un nouveau local".