Le Secours Populaire de la Manche, inquiet de la situation de ses bénéficiaires

La dernière étude du Secours Populaire fait état d'une précarité et d'une pauvreté qui augmente. Dans la Manche, la tendance nationale semble se vérifier et l'association s'en inquiète.

Pour cette rentrée 2022, Ipsos a réalisé sa 16e enquête pour le Secours Populaire et touts les indicateurs sont au rouge. Un chiffre fort : 65% des Français connaissent au moins une personne de leur entourage confrontée à la pauvreté, c'est 10% de plus qu'en 2021. Dans la Manche, les bénévoles constatent l'aggravation de cette situation.

L'inflation touche durement les plus précaires dans la Manche

Marie-Claude, vit seule avec une petite retraite. Bénéficiaire du Secours Populaire à Cherbourg, l'inflation elle la voit toutes les semaines. "C'est plus difficile qu'avant, il y a intérêt à faire attention pendant les courses," constate la retraité avant que Nicole, bénévole qui l'accompagne dans ses démarches ne renchérisse : "sur un panier de courses, ça dépasse de 15, 20, 25 euros," s'alarme l'accompagnatrice, elle-même retraitée et qui confie avoir un peu de mal à joindre les deux bouts malgré deux pensions.

Une situation qui se confirme du côté de la distribution alimentaire dans les locaux de Querqueville, "en six mois, il y a peut-être 30 ou 40 familles de plus," indique Jeanine, bénévole derrière son comptoir pour servir les bénéficiaires, "les gens ont plus besoin, on le voit bien."

Les chiffres suivent la même tendance à l'échelle nationale. L'étude d'Ispos révèle que 57% des Français disent avoir déjà connu une situation de pauvreté (+3% par rapport à 2021) et ils sont même 85% à craindre que les futures générations n'aient à vivre davantage de situations de pauvreté qu'eux-mêmes (+7% par rapport à 2021). C'est un niveau record d'après l'enquête.

S'adapter pour répondre au mieux aux besoins

Les dépenses qui mettent le plus en difficulté les Français sont les transports (+15%), l'énergie (+5%) et consommer des fruits et légumes quotidiennement (+5%). Alors pour faire face, le Secours Populaire essaie de s'adapter dans la Manche. "Ce mois ci, on a par exemple acheté des fruits et légumes frais pour compléter nos distributions alimentaires," explique la directrice de la fédération manchoise, Emmanuelle Saillard. "On recherche aussi des fonds," poursuit-elle, "on essaye d'étudier la possibilité de mettre en place des aides financières." Une aide qui pourrait notamment servir aux factures d'énergie car ce qui inquiète vraiment l'association, c'est le moment où il faudra rallumer le chauffage.

Un appel aux dons est donc lancé pour pouvoir financer ce dispositif et un camion frigorifique car le seul de l'association a pris feu cet été et est entièrement détruit. Le Secours Populaire a donc besoin de plusieurs dizaines de milliers d'euros.