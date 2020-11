Le secours populaire de la Sarthe ouvre un point de collecte au théâtre des Quinconces

A partir de ce vendredi 20 novembre, le Secours populaire de la Sarthe s'installe au théâtre des Quinconces du Mans. Jusqu'à la fin de l'année, l'association caritative y recevra le public trois jours par semaine pour récolter des dons de paniers alimentaires, de produits d'hygiène et de puériculture.

La scène nationale des Quinconces vient ainsi en aide au Secours populaire qui aurait dû y organiser son opération Les Pères Noël verts. Mais les spectacles étant annulés en raison du confinement, l'opération l'est aussi. A la place, il a donc été décidé de mettre en place ce point de collecte d'autant plus utile que les besoins du Secours populaire atteignent un niveau jamais vu.

+ 75% de bénéficiaires depuis le début du second confinement

Les chiffres parlent d'eux même. Le nombre de bénéficiaire a explosé depuis le début de ce second confinement : +75% soit 5 000 sarthois supplémentaires à aider s'alarme le directeur du secours populaire, Maël Brillant. "La précarité explose. A ce niveau, c'est inédit chez nous. On n'a jamais connu une telle augmentation. En plus, on n'est pas du tout structuré sur la fédération de la Sarthe pour répondre à une telle demande, ce n'est pas possible. Les équipes sont fatiguées, on a des problématiques de fonctionnement, des problématiques aussi sur la disponibilité des produits alimentaires".

Un point de collecte en centre ville, plus accessible et plus visible

Face à ce constat, la Scène nationale des Quinconces a choisi de participer à l'effort de solidarité en mettant son théâtre à disposition du Secours populaire explique Fathi Laanaya, médiateur culturel. "Il y a une urgence. Tout le monde la voit, quand on allume sa radio, sa télé ou qu'on ouvre notre journal, on voit bien qu'il y a beaucoup de gens qui sont fragilisés par cette crise. Et du coup qu'est ce qu'on fait ? Qu'est ce qu'on fait chacun à notre niveau et comment on peut être un soutien ? Nous sommes un théâtre public, financé par les deniers publics et on doit réfléchir aussi à cette question de l'accessibilité d'un lieu qui est financé par tous".

Anne-Claude Pavet, secrétaire général du Secours populaire salue la démarche qui permet à son association de disposer d'un point de collecte en centre ville : "C'est essentiel pour nous. Jusque là nous n'étions pas présent ici dans le cœur de ville. Désormais on y est et cela permet de toucher un autre public et de favoriser les dons".

Le secours populaire est aux Quinconces les vendredis de 11h à 14h, les mardis de 16h à 19h et les mercredis de 14h à 17h.