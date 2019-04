Le Secours Populaire de La Souterraine lance un appel urgent aux dons

Depuis le début de l'année, l'antenne du Secours Populaire de La Souterraine a dû faire plus de dépenses que prévues en alimentation. En cause : la hausse du nombre de bénéficiaires, les dons qui sont en baisse ... les bénévoles tirent la sonnette d'alarme.

La Souterraine, France

"On a eu un passage à vide pendant un peu de temps ... Ça repart mais doucement. Sans les dons on n'y arrivera pas." Dans l'atelier meubles, Bernard retape une étagère d'occasion. Il a vu la situation financière du Secours populaire se dégrader depuis le début de l'année : avec plus de bénéficiaires et des dons en baisse, les caisses de l'association sont vides.

Lorsqu'elle se penche sur les comptes de l'association, Janine, la trésorière, a des sueurs froides : "Avant, on n'achetait pas autant de nourriture dès le début de l'année", explique-telle. "On a déjà acheté pour plus de huit mille euros de marchandises en trois mois. C'est du jamais-vu."

Chaque vendredi depuis le début de l'année, ce sont au moins deux nouveaux bénéficiaires qui viennent s'inscrire : "Nous soutenons des familles de demandeurs d'asiles, mais aussi des habitants des environs qui n'ont vraiment plus rien. Certains ont besoin de nourriture, d'autres d'un appui financier pour régler certaines de leurs charges. On ne peut pas dire non." indique Janine.

De l'autre côté, les dons sont en baisse : "Nos donateurs réguliers sont âgés, certains décèdent, et personne ne prend la suite, déplore Janine. Et ceux qui restent ne peuvent pas donner plus."

Face à cette situation, les bénévoles tentent de réunir de l'argent par diverses actions : "On a nos lotos, nos braderies, et puis on fait des choses nous-mêmes, comme des naprons au crochet, qui se vendent bien. Il y a aussi les vêtements qu'on nous donnent, mais ça fait tout au plus 500 euros par mois de bénéfice." Le Secours populaire de La Souterraine a également demandé aux mairies, où habitent les nouveaux bénéficiaires, de contribuer à l'effort ... sans réponse pour l'instant de certaines d'entre elles.

300 personnes dépendent du Secours populaire sur le secteur de La Souterraine. Si vous souhaitez les aider, vous pouvez leur donner des vêtements, des meubles, ou encore de l'argent. Contact : 05 55 63 96 68.