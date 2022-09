Le secours populaire de Metz a collecté et distribué 28.500 fournitures scolaires

Demain, leurs enfants iront à l'école avec un cartable tout neuf !

"Ne pas avoir honte de sortir ses crayons ou ses cahiers en classe, c'est aider à prendre un bon départ" dit Céline Mériot, attachée de direction de la Fédération de la Moselle du secours populaire Français. Ce mercredi 7 septembre, l'association avait installé plusieurs tentes place des Charrons, dans le centre-ville, à quelque pas de la rue des Ossons où se trouve son siège, pour distribuer les 28.500 fournitures recueillies par les bénévoles, la semaine dernière, lors de collectes dans des hypermarchés Auchan, Leclerc et Cora du pays Messin. Les sacs, classiques ou décorés de licornes multicolores, proviennent de la plateforme Amazon d'Augny, et ont été donnés dans le cadre d'une opération nommée "back to school".

A 9 heures 30, peu avant le début de la distribution, plusieurs dizaines de personnes font déjà la queue. "On en a pour la journée, dit Salvatore, bénévole en remplissant un sac de feuilles à carreaux. L'année dernière, il fallait filtrer car certaines personnes pouvaient déborder sur la route." Il y a quelques jours, Salvatore a assuré la collecte des articles au Leclerc de Marly. "Enormément de gens sont venus pour nous demander comment aider. C'est rassurant, on arrive à remplir des files et des files... Mais c'est inquiétant."

33 % d'inscrits en plus en cette rentrée

"L'allocation de rentrée scolaire agit positivement mais, désormais, elle est parfois utilisée pour manger, ajoute Céline Mériot qui estime à 33 % l'augmentation du nombre d'inscrits en cette rentrée à Metz. C'est directement lié à l'inflation. Ce sont des parents avec enfants qui travaillent, touchent des Smic ou des mi-temps. Ces parents étaient en intérim mais ils on perdu des contrats, notamment dans les métiers de service."