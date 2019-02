Le Secours Populaire de Naintré en quête de rajeunissement

Durant toute la journée de lundi, les élèves du lycée Berthelot de Châtellerault ont participé à la distribution de denrées alimentaires aux bénéficiaires de l'association. Les élèves d'une classe de première ont ainsi pu dialoguer avec les bénévoles et les bénéficiaires dans le cadre de leur cours d'éducation civique.

Les professeurs tenaient avec cette action à sortir l'éducation civique des murs de du lycée. La journée représentait un cas pratique d'engagement citoyen.

Cette journée était aussi l'occasion d'initier des dialogues autour de la précarité ou l'engagement associatif. Les bénévoles et les bénéficiaires pouvaient ainsi échanger avec les élèves.

J'ai été ému ce matin. Dans cette classe nous avons tout et nous nous plaignons tout le temps. Là on parle de gens qui n'ont rien et qui ne disent rien.

Naël, élève de première au lycée Berthelot.