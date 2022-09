Le Secours populaire de Nancy alerte sur la hausse du nombre de bénéficiaires

Dans les locaux du Secours populaire de Nancy, les distributions s'enchaînent avec beaucoup de bénéficiaires. "Début septembre, il y a toujours une forte affluence par rapport à juillet et août", confie Marc, l'un des bénévoles. Actuellement, le Secours populaire reçoit environ 70 familles chaque demi-journée de distribution. Il y en avait 30 à 40 avant la crise de l'inflation selon Odile, qui gère l'accueil des dons alimentaires. "On voit du monde et des gens de plus en plus démunis", explique-t-elle.

L'alimentaire, premier besoin

Parce que la nourriture est effectivement le besoin le plus important chez les bénéficiaires. Pour Bangoura par exemple, cette distribution mensuelle est essentielle. "Il y a des pâtes et du lait pour les enfants", décrit-elle. Cette femme de ménage, employée par la mairie de Nancy pour travailler dans les écoles publiques, a deux enfants à nourrir et son mari ne travaille pas en ce moment. Pour autant, elle préfère relativiser pour mieux accepter sa situation. "Il y a des gens qui vivent dans la rue. Nous au moins, on a un abri."

Outre la nourriture, le Secours populaire propose aussi des cours de Français, des fournitures pour l'école, et des sorties pour ceux qui ne peuvent pas se le permettre. Certains bénéficiaires viennent même travailler bénévolement, comme Gracia. "Ça permet de donner de l'aide à la population française, c'est important", confie-t-il. Malheureusement, certains produits comme l'huile ou la farine sont actuellement en rupture de stocks.