Le Secours populaire de Dordogne égaie le Noël de ses bénéficiaires

Dans les locaux du Secours populaire rue Saint Gervais à Périgueux, Orlane remplit deux gros sacs de courses. Du fromage, du taboulé oriental, de la salade, des citrons, du café, des pâtes et un pamplemousse. Et comme c'est Noël, "des truites saumonées, et des cookies". Cette mère de famille se rend souvent au Secours populaire. "En fin de mois, ça nous arrange bien", confie-t-elle.

Des peluches et colis de Noël

Pour beaucoup de Périgourdins, Noël est une période difficile. Synonyme de fête, de cadeaux, et de rassemblements en famille, pour ceux qui sont seuls ou ont peu de moyens, les associations se mobilisent et leur viennent en aide. En plus des colis alimentaires, des peluches sont distribuées aux enfants, ainsi que des colis de Noël, concoctés par des bénévoles. Des cadeaux qui feront plaisir à la petite fille d'Orlane. Ceux qui viennent ici ce sont des gens qui n'ont pas beaucoup d'autres solutions, donc c'est important d'être là, de leur apporter un réconfort, une parole, des produits, voire un peu ce qui leur fait plaisir et ce dont ils ont besoin", explique Thierry, bénévole à l'association depuis cinq ans. "Ce sont des moments clés, des moments sensibles pour les familles qui se retrouvent seules ou démunies", ajoute Christine Bernard, la présidente du Secours populaire en Dordogne. En Périgord, les 875 bénévoles de l'association viennent en aide à 12.000 foyers. L'association estime qu'à cause du Covid, le nombre de bénéficiaires a augmenté d'environ 30 % cette année.