Le Secours populaire de Vaucluse collecte des fournitures scolaires

Face à la hausse du prix des fournitures scolaires, plus 6% sur un an selon le panier France Bleu , le Secours populaire de Vaucluse organise une grande collecte au magasin Cultura de Sorgues jusqu'au 9 septembre. Une campagne à destination des familles et étudiants les plus précaires. "Les dons peuvent aller du cartable à la trousse, des stylos, des cahiers, agendas ou classeurs", liste Audrey Petit. La bénévole et chargée de la communication du Secours populaire dans le département admet que le nombre de bénéficiaires est en hausse.

"L'année dernière nous avons aidé 30 enfants et 50 étudiants. Donc nous espérons les soutenir une nouvelle fois. Depuis la crise du Covid tout augmente et la forte inflation n'a rien arrangé", souligne Audrey Petit. Heureusement pour les bénévoles du Secours populaire de Vaucluse, les donateurs sont au rendez-vous. Sur les cinq premiers jours de collecte au Cultura de Sorgues, 15 cartons de fournitures scolaires ont été remplis.

Un appel à bénévoles

Pour aider les équipes à recevoir l'ensemble des donc, le Secours populaire de Vaucluse lance un appel à bénévoles. Si cela vous intéresse, vous pouvez contacter l'association au 04.90.82.27.56 ou alors via leur adresse mail benevoles.spf84@gmail.com.