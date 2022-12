Le Secours populaire du Loiret renonce à organiser son réveillon de la Saint-Sylvestre, à Orléans

C'est une triste première dans l'histoire du Secours populaire du Loiret. L'association n'a pas les moyens d'organiser son traditionnel réveillon de la Saint-Sylvestre : l'inflation et la baisse des dons a eu raison de ce réveillon des isolés. Ce rendez-vous, créé il y a plus de 20 ans, rassemble habituellement 200 personnes pour une soirée du 31 décembre festive. Il avait déjà dû être annulé en 2020 et 2021 , mais à cause du Covid-19.

"Nous en sommes assez désespérés, surtout pour les personnes que nous aidons", regrette Annie Renard, secrétaire générale du Secours populaire du Loiret. "Ce réveillon, c'est vraiment un grand moment où les personnes isolées sont traitées comme toutes les autres familles, qui peuvent faire un réveillon en s'amusant. Il a du lien qui se crée." D

Des colis festifs pour tous les bénéficiaires

Cette année, financièrement le Secours populaire a des difficultés : "nos dépenses énergétiques pour nos camions de fonctionnement sont plus importantes", constate, Annie Renard. "Les dons, eux, sont en baisse, on revient au niveau de 2019 et puis les produits livrés par l'Europe sont de moins en moins importants, ce qui nous engage à multiplier les achats de produits."

Impossible alors d'organiser ce grand réveillon, qui coute en moyenne 10.000 euros chaque année à l'association, tout compris (nourriture, animation, décorations, navettes pour transporter les invités...). Organiser cette soirée "nous aurait mis dans de grandes difficultés financières". L'association a préféré privilégier le maintien des colis festifs, dans ses 22 structures loirétaines : des sorties, des jouets, des activités, pour toutes les familles bénéficiaires. "On a bon espoir pour l'an prochain, on va se réorganiser pour garantir le maintien du réveillon en 2023, parce que ce n'est pas possible de l'annuler une nouvelle fois", ajoute Annie Renard.