Le Secours populaire du Pas-de-Calais face à un afflux de nouveaux bénéficiaires

Le confinement et la crise sanitaire qui se poursuit ont fragilisé beaucoup de foyers. Selon le baromètre du Secours populaire, un Français sur 3 a subi une perte de revenus. Dans le Pas-de-Calais, l'association constate un afflux de nouveaux bénéficiaires.

Le secours populaire de plus en plus sollicité

Les responsables du Secours populaire dans le Pas-de-Calais ont vu le nombre de bénéficiaires exploser depuis le confinement. "Une hausse de près de 35%" confie Serge Décaillon, le secrétaire général de l'association dans le département. Cela fait 800 foyers supplémentaires. Ils sont désormais plus de 3200 à bénéficier d'une aide alimentaire et matérielle.

De nouveaux profils

Serge Décaillon a vu arriver des personnes qui n'avaient plus les moyens de s'approvisionner dans les grandes surfaces qui proposaient moins de choix pendant le confinement. Arrivée aussi d'artisans ou de commerçants dont l'activité était à l'arrêt à cause de la crise sanitaire. La situation ne devrait pas s'arranger puisque des licenciements s'annoncent dans certaines entreprises du Pas-de-Calais.

Il faut maintenir l'aide de l'Europe

Avec cet afflux de nouveaux bénéficiaires, les stocks du Secours populaire ne suffiront pas. "De mars à mai, nous avons dû puiser sur nos stocks l'équivalent de 300 000 euros sur les produits du FEAD (Fonds européen d'aide aux plus démunis) et 285 000 euros sur les produits de dons ou de collectes". Pour Serge Décaillon, il faut absolument maintenir l'aide européenne au plus haut niveau.

Les associations d'aide aux plus démunis avaient rendez-vous ce vendredi avec le Premier ministre Jean Castex.