Le Secours Populaire du Territoire de Belfort vous propose d'offrir des cadeaux aux plus démunis à Noël

Les Boîtes de Noël c'est une opération citoyenne, le but c'est d'offrir un cadeau aux plus démunis. Pour participer c'est assez simple, il faut prendre une boite à chaussure vide. Dedans, y glisser quelque chose de bon, quelque chose de chaud, un petit mot, un produit de beauté et quelque chose de divertissant comme un livre. Emballez le tout dans du papier cadeau et vous pouvez ensuite l'apporter dans les permanences du Secours Populaire à Belfort : au 6 rue Paul Bert ou au 141 avenue Jean-Jaurès.

Pour Jacqueline Guiot, secrétaire générale du Secours Populaire dans département, c'est important de participer à cette opération, en particulier en ce moment où la précarité augmente.

60% de bénéficiaires en plus en 2020

"Cette année, nous accueillons 60 % de bénéficiaires en plus dans le Territoire de Belfort et on sait que le début d'année risque d'être encore plus difficile", déplore la secrétaire générale. Quand elle a découvert cette opération citoyenne relayée sur Facebook, elle a tout de suite souhaité participer : "Nous attachons une attention particulière à la période de Noël. Pour l'alimentation, nous savons faire, il y aura un colis particulier pour les personnes que nous accueillons. Il y a toujours un cadeau que le Père Noël va déposer dans les colis pour les enfants, mais nos moyens étant ce qu'ils sont, nous ne pouvons pas faire de cadeaux pour les adultes. Nous avons donc saisi cette opportunité des Boîtes de Noël."

Jacqueline Guiot appelle notamment à faire des cadeaux pour les retraités, particulièrement affectés par le confinement : "Nous avons beaucoup de mamies, qui ne voient pas beaucoup de monde et on se rend compte qu'elles se retrouvent dans une grande détresse, donc le message que je veux faire passer c'est, "aidez-nous à leur faire plaisir", en particulier parce qu'elles penseront d'abord à leurs enfants avant de penser à elles-mêmes".

Si vous n'avez pas la possibilité de vous déplacer, les bénévoles du Secours Populaire peuvent aussi récupérer les cadeaux pour les re-distribuer. Dernier délai pour déposer les boîtes de Noël : le 21 décembre.

L'association caritative accompagne 517 familles et 54 étudiants dans le Territoire de Belfort ce qui représente environ 2000 personnes.