21000 Dijon, France

A quelques heures de la rentrée scolaire, comme chaque année, ce samedi 1er septembre 2018, en partenariat avec les hypermarchés Carrefour de Dijon Toison-d'Or, Quétigny et de Beaune, les bénévoles du Secours Populaire Français de Côte-d'Or se sont relayés pour procéder à une grande collecte de fournitures scolaires.

Trois bénévoles Côtes-d'Oriens mobilisés ce samedi

Parmi les besoins cette année : cahiers, crayons, trousses ou encore cartables et sacs de sport. Jacques Briand, 67 ans, l'un des bénévoles du Secours Populaire Français de Côte-d'Or est allé à la rencontre des clients du Carrefour de la Toison-d'Or. "Le Secours Populaire, aide environ 500 familles, la moitié touchent l'allocation de rentrée scolaire. Là ce que l'on recueille c'est pour les autres familles. Celles qui ne touchent aucune allocation pour la rentrée." Ces personnes ne sont pas affiliées à la Caisse d'Allocations Familiales. "On leur donne principalement des cahiers, des crayons, des cartables, des sacs à dos et puis des petites calculatrice".



Une bénévole va à la rencontre des clients de l'hyper

Jacques Briand explique que les gens sont généreux "en général dans un créneau de 2 heures on obtient un caddie complet" dit-il.

Ce matériel sera emporté par camions dès ce lundi. Direction l'antenne départementale du Secours Populaire à Dijon. "Tout sera trié et on ne pourra pas donner ce matériel avant mercredi ou jeudi prochain" explique Jacques. Parmi les personnes qui ont donné: Michèle, 77 ans, une retraitée Dijonnaise. Elle a tenue à participer malgré des moyens financiers très limités. "Je n'ai pas acheté grand chose parce que je n'ai pas beaucoup d'argent à dépenser. Mais j'ai pris des cahiers. J'avais oublié de les sortir de ma voiture. Donc je suis redescendu du parking jusque là pour pouvoir les déposer. C'est ma petite contribution!"



Michèle a donné elle aussi quelques cahiers

Notre reporter a suivit quelques uns des bénévoles à la rencontre des clients. Les Dijonnais sont-ils généreux cette année?

L'an dernier, cette collecte de fournitures scolaires du Secours Populaire Français de Côte-d'Or, devant les magasins Carrefour du département, avait permis de récolter plus de 1 000 kilos de matériels: stylos, cahiers, règles et autres trousses. Cette aide bénéficie en priorité à environ 300 enfants dont les familles ne perçoivent pas l'allocation de rentrée scolaire.