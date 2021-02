Le Secours Populaire lance sa collecte de dons avec une tombola solidaire

Ce samedi soir, une soirée spéciale diffusée en direct sur France 2 pour lancer la campagne annuelle de dons, le Don'actions, du Secours Populaire. Pour la première fois, l'association organise une tombola solidaire dématérialisée. Il suffit de se rendre sur le site du Secours Populaire pour acheter un ou plusieurs tickets à deux euros. Il est aussi possible de se rendre dans une structure du Secours Populaire où un bénévole pourra prendre les dons. Une centaine d'artistes proposent des lots à gagner.

Une centaine de lots à gagner

Au choix, à gagner un concert en visioconférence avec Francis Cabrel, des places pour les spectacles d'Anne Roumanoff, Kyan Khojandi ou encore Maxime Gasteuil. Des cadeaux encore plus insolites sont aussi proposés : un footing avec Claude, le candidat qui a participé à l'émission de télévision Koh Lanta ou la cravate portée par Patrick Poivre d'Arvor lors de son premier journal télévisé par exemple. Les gagnants seront tirés au sort le 26 mars.

Plus de demandes d'aide pendant la crise sanitaire

Plus de 30 000 personnes ont reçu l'aide du Secours Populaire dans le département de l'Hérault en 2020. "On a eu beaucoup d'étudiants qui ont perdu leur job ou des familles aux revenus modestes qui se sont retrouvée au chômage partiel" explique Amandine Nadal, salariée de l'association. Ils sont 30% d'étudiants en plus à avoir demandé de l'aide. La crise sanitaire a obligé les bénévoles à s'adapter. "On a mis en place du soutien scolaire en visioconférence pour les enfants. Aussi, un numéro vert pour les personnes en difficulté qui a permis de garder le contact malgré la fermeture de nos structures et boutiques solidaires", ajoute Nicole Guillosson, secrétaire départementale du Secours Populaire. Les distributions de colis alimentaires ont quand même pu être maintenues, "même à domicile pendant le confinement."