Le Secours populaire lance son opération "printemps de la solidarité mondiale" en Seine-Maritime

Le "printemps de la solidarité mondiale" commence ce mercredi dans la Seine-Maritime, organisé par le Secours populaire pour collecter des fonds et soutenir des projets partout dans le monde. Le rendez-vous est donné cet après-midi au centre commercial Saint-Sever, rive gauche à Rouen.

Danielle Boutoute, un des membres de l'association, était l'invitée de France Bleu Normandie ce mercredi.

"Ce printemps de la solidarité mondiale est l'occasion de mettre l'accent sur nos projets à l'international. Nous soutenons des projets sur l'accès à l'eau, tout ce qui concerne le soutien à la scolarité des enfants et à la formation des femmes et des jeunes." Le Secours populaire ne se rend pas sur place, mais envoie les dons à ses partenaires sur place. "On travaille beaucoup avec une association au Niger que nous connaissons depuis 2006 avec pour thème l'accès à l'eau en creusant des puits. L'une de nos actions, c'est de financer des malles de lecture qui sont dans les écoles des zones nomades. Cela favorise à la fois l'apprentissage de la lecture, mais aussi ça développe le goût de la lecture."

Le Secours populaire se "mobilise aussi dans toutes les situation d'urgence suite à des conflits armés comme en Ukraine ou suite à des catastrophes comme en Turquie, en Syrie. Pour l'Ukraine, on a lancé un appel aux dons avec pour principe de ne va pas envoyer des vêtements, on va envoyer de l'alimentaire, on va envoyer de l'argent et sur place, c'est eux qui vont choisir les urgences." Et l'idée, c'est aussi de se battre pour la paix "notamment au Niger, parce que le Niger a des frontières avec le Mali et la Libye et donc ce sont des zones où il y a de l'insécurité. On a notamment soutenu des formations de jeunes qui sont dans des secteurs proches du Mali où les djihadistes viennent les démarcher, les payent pour les embrigader. On a soutenu des projets de formation de jeunes pour leur donner de quoi travailler".

Pour le moment, le Secours populaire ne constate pas de "baisse de dons en lien avec 'inflation". Danielle Boutoute reconnaît que c'est parfois "plus difficile de mobiliser pour la solidarité mondiale, beaucoup de personnes considèrent

que c'est la priorité, c'est d'aider la solidarité en France. Aider les personnes en difficulté en France et que c'est plus difficile de communiquer sur les difficultés ou les catastrophes qui peuvent se produire à l'étranger. Mais on voit quand il y a des catastrophes comme en Ukraine. Moi, je me souviens de la catastrophe à Haïti il y a quelques années. Là, les gens se sont énormément mobilisés."

