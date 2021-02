Le Secours Populaire de la Somme lance un appel aux dons pour financer son fonctionnement. L’association fait face à de nombreux nouveaux bénéficiaires depuis le début de la crise sanitaire et veut augmenter le nombre de ses antennes. Il y en a sept aujourd’hui qui aident environ 11 000 personnes.

Le Secours Populaire lance un appel aux dons pour s'implanter dans l'Est de la Somme

Le Secours Populaire de la Somme a besoin d'aide. L'association lance un appel aux dons pour financer son fonctionnement et s'étendre dans le département. Les besoins sont partout et dans certaines antennes, le nombre de bénéficiaires est en hausse de 15 à 20 %.

"Au cours de l'année 2020, on a fait peut-être deux ou trois braderies, raconte Joël Barbier, secrétaire général du Secours Populaire de la Somme, on n'a pas pu faire de soirées, d'événements de ce type qui généralement nous permettent de récupérer des fonds suffisamment importants pour nous aider à fonctionner."

L'année 2021 s’enclenche sur le même tempo...

Pour l'instant le Secours Populaire est implanté à sept endroits dans la Somme mais pas dans l'Est du département. "Nous avons des familles qui m'ont appelé même moi personnellement, au titre de la fédération, pour demander où était le Secours Populaire le plus proche. On leur disait c'est soit Corbie ou Amiens, ce qui était très compliqué. Ça a accentué notre volonté de nous implanter sur le département."

Joël Barbier, secrétaire général du Secours Populaire de la Somme, invité de France Bleu Picardie Copier

Pour aider le Secours Populaire, les dons sont possibles en ligne ou dans les antennes locales de l'association. Une tombola nationale avec des lots d'exceptions a aussi été lancée sur internet. À gagner par exemple le sac à main préféré de Catherine Deneuve ou le maillot dédicacé de Kylian Mbappé. Prix du ticket : 2 €.