Le Secours Populaire offre des vacances aux Côte-d'Oriens les plus précaires

Chaque année, 1 enfant sur 3 ne part pas en vacances, faute de moyen, selon le Secours Populaire. L'antenne côte d'orienne de l'association organise donc une série de séjours pour permettre aux enfants et aux parents de s'aérer, après une année particulièrement difficile pour les plus précaires.

Mardi 06 juillet 2021 au soir, les élèves de l'académie de Dijon seront en vacances pour deux mois. Mais partir en vacances n'est pas donné à tout le monde. Pour permettre aux enfants ainsi qu'à leur parents de s'échapper quelques jours, après cette année marquée par les confinements et la hausse du nombre de ses bénéficiaires, le Secours Populaire de Côte d'Or lance sa campagne Vacances 2021.

Au programme, plusieurs types de séjours. D'abord, des colonies de vacances pour les jeunes de 6 à 11 ans, notamment au chalet de Bellevaux, en Haute-Savoie. 70 enfants pourront bénéficier de ce dispositif. Le secours populaire propose aussi des départs en famille pour quelques jours, à Disney ou à Center Parcs. Enfin, des "journées bonheur" seront aussi proposées, sous forme de journées en famille au parc de l'Auxois ou au château de Cormatin, par exemple. Des voyages destinés aux seniors sont aussi prévus pour la Toussaint.

Des demandes en hausse

"On sent un vrai besoin de la part des familles", confie Michaël Mouard, directeur adjoint du secours populaire de Côte-d'Or, et responsable du programme Vacances 2021. Beaucoup de ceux qui s'adressent à l'association pour partir en vacances le font pour la première fois. C'est le cas de Bouchra, mère de trois jeunes enfants de 8, 6 et 1 ans, qui a réservé pour une des "journée bonheur" : "_Les enfants tournent en rond_, entre la maison et l'école. On sort très peu. Quitter un peu Dijon, ça va faire du bien !"

Les carnets de réservation du Secours Populaire de Côte d'Or sont pleins : les demandes sont en hausse de 20% par rapport à l'année dernière, et tout le monde ne pourra pas partir. "La hausse est particulièrement nette du côté des départs en famille, explique Michaël Mouard. Les gens ont besoin de se retrouver ensemble, de penser à autre chose qu'au Covid. Les journées de voyage dans le département permettront aussi de créer du lien social entre des familles parfois isolées, de retrouver un peu de vie d'avant."

Le Secours Populaire de Côte d'Or cherche toujours de l'argent pour financer ces départs. Vous pouvez les soutenir à cette adresse : https://www.spf21.org/