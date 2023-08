Le Secours Populaire organise une collecte de fournitures scolaires ce weekend

Crayons, cahiers, classeurs, gommes, trousses… Le Secours Populaire collecte des fournitures scolaires pour aider 80 enfants et adolescents, du CP jusqu'à la Terminale. Ils sont au Carrefour de Nîmes Sud, route d'Arles ce vendredi 25 août de 8h à 19h. Et ils seront aux mêmes horaires ce samedi, au Carrefour Nîmes Ouest, route de Montpellier et au Carrefour Market Nîmes Painlevé.

Ceux qui ne peuvent pas venir à ces collectes, mais souhaitent quand même donner du matériel peuvent venir le déposer directement dans les locaux du Secours Populaire, au 104 route d'Avignon, à Nîmes. "Ça peut aussi être des fournitures scolaires que les enfants n'utilisent plus, pas forcément des choses neuves, tant qu'elles sont en bon état", précise Fabienne Lauron, secrétaire départementale du Secours Populaire nîmois. Les fournitures seront distribuées le 31 août aux enfants et à leurs familles.