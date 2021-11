Le Secours populaire d'Ille-et-Vilaine s'équipe d'un bus pour sillonner le département

Le Secours Populaire veut aller plus loin et rencontrer plus de monde en Ille-et-Vilaine. À partir de ce mois de novembre 2021, les différentes antennes et les trois comités locaux (Rennes, Fougères et Saint-Malo) du Secours Populaire vont sillonner les zones rurales les plus reculées du département, là où la précarité et l'isolement sont importants.

La fédération d'Ille-et-Vilaine fait le constat d'une insuffisante présence des services publics sociaux et de l'association elle-même dans ces secteurs. Pendant cette crise du Covid, l'association a même remarqué que certains bénéficiaires pouvaient parcourir plus de 50 kilomètres pour se procurer un colis alimentaire où l'aide administrative du Secours Pop. Avec ce bus flambant neuf, les bénévoles vont se rapprocher de ces bénéficiaires et vont également en rencontrer de nouveaux. Grâce à cette antenne itinérante, l'association et ses bénévoles entendent apporter les mêmes aides que sur les structures "en dur" déjà présentes.

L'association cherche des bénévoles

Ce Solidaribus d'une valeur de 60.000 euros est intégralement financé par le Département, la Région Bretagne et fondation Suez. Le Secours populaire a également bénéficié du plan France Relance. Pour faire fonctionner ce nouveau service et assurer l'approvisionnement des denrées alimentaires, l'association recherche de nouveaux bénévoles et des donateurs.

Le Solidaribus présent dans huit communes du département

Maen Roch : un mardi après-midis toutes les deux semaines

Saint-Aubin-du-Cormier : un mercredi après-midi toutes les deux semaines

Louvigné-du-Désert : un mercredi matin toutes les deux semaines

Vivier-sur-Mer : un jeudi après-midi toutes les deux semaines

Pleumeleuc : un lundi après-midi par mois

Val d'Anast : un mardi après-midi par mois

Grand Fougeray : un lundi après-midi par mois

Talensac : un mardi après-midi par mois

Vous retrouvez toutes les informations du Solidaribus en cliquant ici et vous pouvez contacter le Secours Populaire 35 par téléphone au 02.90.02.78.83 pour prendre rendez-vous, ou devenir bénévole.

Un petit bureau chauffé est même installé dans cette camionnette pour accueillir des bénéficiaires en toute confidentialité. © Radio France - Thibault Delmarle