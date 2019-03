Le secrétaire de la CGT 31 appelle à manifester Samedi sur la Place du Capitole

Toulouse, France

Il appelle à manifester ce Samedi sur la place du Capitole, Cédric Caubère, le secrétaire général de la CGT de Haute-Garonne a lancé l'appel à l’issu du défilé syndical du 19 Mars qui réunissait 4 000 manifestants à Toulouse. Provocation après l'interdiction lancée par le gouvernement dans son dispositif anti-casseurs ?

« Les annonces de Castaner et d’Edouard Philippe sont extrêmement violentes contre les salariés qu’on écoute jamais, on leur dirait en plus , vous n’avez plus le droit de manifester à tel endroit ou à tel endroit, avec comme prétexte la casse. La casse existe bien sûr, mais dans les manifestations de la CGT, la casse vous n’en voyez pas beaucoup. Pourtant, on nous interdit de manifester sur les parcours qu’on demande. » ajoute Cédric Caubère qui va officiellement déposer en Préfecture une autorisation de manifestation ce Samedi Place du Capitole.