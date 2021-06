Le secteur de l'aménagement en montagne espère une prolongation des aides de l'Etat

200 entreprises du secteur de la montagne font des affaires au salon Alpipro, à Savoiexpo à Chambéry, ce mercredi et ce jeudi, des fournisseurs de l’aménagement en montagne, des exploitants de domaines skiables et des maires de stations. Entretien avec l'un d'eux, qui espère sortir la tête de l'eau.

Didier Bic est le patron de l'entreprise Kassbohrer à Tours-en-Savoie, qui fabrique et vend des engins de damage pour les stations. Il est également le président de l'association des fournisseurs de matériels et service pour la montagne, qui regroupe une centaine de sociétés.

A cause de la crise, son entreprise a perdu cet hiver 80% de son chiffre d'affaire - il dit avoir gagné 10 millions contre 40 millions habituellement - . Il espère durant ce salon signer des contrats.

France Bleu Pays de Savoie - Avez-vous perçu les aides de l'Etat annoncées ?

Didier Bic - Jusqu'à janvier, elles sont toutes arrivées, à peu près ; très peu de celles de février en revanche. On doit donc recevoir encore février, mars, avril, mai. Il y a donc du retard là-dessus. Il y a tellement de demandes, on sent que ça ralentit un petit peu. Néanmoins, les dossiers sont quasiment tous acceptés pour les fournisseurs de la montagne, on a réussi à tous les faire rentrer dans des catégories ; donc tous ceux qui font moins de 50% d'activité, liés aux domaines skiables, seront indemnisés.

De quelles aides bénéficiez-vous ?

Principalement l'activité partielle longue durée, et puis le fonds de solidarité. Avec un petit problème : le fonds de solidarité tel qu'il est prévu aujourd'hui s'arrête fin juin, et il devient dégressif. Aujourd'hui, le gouvernement est entrain de sortir des mesures de soutien, progressivement, en disant : "l'activité reprend, donc on sort". C'est parfaitement logique, et on est parfaitement d'accord avec ça.

Sur notre secteur, l'activité ne reprend pas

Sauf que sur notre secteur en particulier, l'activité ne reprend pas. Comme les stations sont fermées quatre mois, elles ne commandent pas cette année, mais elles commanderont l'année prochaine. Ce n'est pas une production continue, on livre toutes les stations en deux mois, avant la saison. Donc les prochaines saisons pour les stations, ce sera octobre / novembre 2022. C'est là que l'enjeu est important pour les fournisseurs aujourd'hui.

Qu'attendez-vous du gouvernement ?

Une prolongation des mesures de soutien pour les fournisseurs. Quatre mois d'ouverture des domaines skiables, c'est un an de boulot derrière pour les fournisseurs, c'est assez particulier et on essaie de le faire comprendre.

Si ces aides ne sont pas prolongées, on perd des savoirs-faire. On a déjà dans des sociétés des collaborateurs dont on a dû se séparer, et d'autres qui sont partis spontanément ; c'est vrai que quand vous êtes dans une filière, en activité partielle avec moins 15% sur votre salaire, pendant plusieurs mois, et qu'à côté vos collègues sont dans des secteurs qui tournent, vous perdez vos savoirs-faire. Ce sont toutes des entreprises exportatrices qui perdent leurs fleurons.