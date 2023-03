Le secteur de l'éolien forme ses techniciens de maintenance par alternance en Normandie

Douze stagiaires vont être recrutés afin d'être formés à partir du 24 avril au métier de technicien de maintenance sur les parcs éoliens aussi bien maritimes que terrestres.

"On ressort avec une formation qualifiante et un contrat de travail en CDI, souligne Nathalie Docaigne, chef de projet régional sur les recrutements en énergies renouvelables pour Pôle emploi Normandie. Donc, c'est plutôt pas mal après avoir fait un contrat de professionnalisation. On cherche en termes de profil des gens qui peuvent déjà avoir une expérience dans la maintenance, qui n'ont pas peur d'apprendre l'anglais et qui ont envie d'apprendre l'anglais puisque l'entreprise fera de la formation sur le sujet."

Il s'agit de faire face selon Siemens Gameisa aux besoins en personnel qualifié estimés à une centaine de techniciens par an sur tout le pays.

L'opérateur germano-espagnol possède une usine d'assemblage d'éolienne au Havre et pilote trois des projets d'éoliennes programmés au large des côtes Normandes (Le Tréport, Fécamp et Courseulles). La mise en place depuis l'an dernier d'une formation par alternance avec l'aide de Pôle Emploi et des Unions des industries et Métiers de la région (UIMM) permet de faire face à la difficulté de recruter les techniciens de maintenances.

"Le métier n'est pas différent de celui dans une usine, explique Raymond Couloigner. C'est le directeur Service Eolien en mer chez Siemens Gameisa. Cela fait appel à quatre compétences de bases : l'électricité, la mécanique, l'hydraulique et l'automatisme. La spécificité, c'est de travailler en petite équipe et en mer."

Bardée de près de 400 capteurs, une éolienne nécessite une maintenance préventive une à deux fois par an et de la maintenance curative en cas de défaillance.

Chaque base d'éoliennes en mer nécessite une vingtaine de techniciens de maintenance. Le métier ne diffère pas énormément d'une maintenance classique si ce n'est qu**'il faut être capable de grimper parfois à 100 m de haut à une quinzaine de km des côtes** pour intervenir sur les éoliennes en mer. C'est le choix qu'a fait Nicolas Masquerel, un havrais de 43 ans qui suit depuis dix mois cette formation. Il poursuit sa formation sur le site de Bourguébus, près de Caen.

"Le quotidien, c'est de vérifier tous les paramètres que ce soit les paramètres de communication mais aussi l'entretien de la machine et de ses parties mécaniques. Cela comprend du graissage. Cela demande aussi de l'effort physique. On est parfois amené à monter et à travailler dans des conditions difficiles mais ce n'est pas plus difficile qu'un autre métier."

Un technicien de maintenance sur parc éolien touchera 30.000 euros brut par an. Les personnes intéressées par cette formation peuvent se renseigner auprès de leur agence Pôle Emploi d'ici le 24 avril.