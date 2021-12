Le secteur de l'événementiel en souffrance à cause de la 5ème vague de Covid

Depuis 8 ans, l'entreprise SnapEvent, basée à Paris, propose d'organiser de A à Z des évènements pour les entreprises. Et en temps normal, la demande ne manque pas. Arbres de Noël, diner ou séminaires de fin d'année, au total 300 évènements étaient prévus. "160 ont été annulés, ce qui représente à peu près 60%", résume Olivier Lévy, le fondateur et président de SnapEvent. La faute à la 5ème vague de contaminations au Covid-19 qui frappe la France et qui a poussé fin novembre le gouvernement a déconseillé l'organisation de moments de convivialité en entreprise.

Des annulations que ne comprend pas bien Blandine Boinet, patronne de l’agence Paloma, une autre agence d'évènementiel basée à Paris. "On nous annule même des événements en extérieur !", raconte Blandine Boinet alors que sur une centaine d'arbres de Noël qu'elle devait organiser, la moitié ont été annulés. "Moralement c'est dur", ajoute-t-elle. "Les équipes ressentent beaucoup de frustration", confirme Eric Guillemin, le directeur général adjoint de SnapEvent. "Nos vendeurs et nos chefs de projet bâtissent des évènements et le déroulé de l'évènement c'est un peu la cerise sur le gâteau et là il n'y a pas toute cette partie. C'est un peu comme un cadeau de Noël et dedans il n'y a rien."

Conséquence, les pertes financières pourrait être importantes. "On verra à la fin du mois, mais pour le moment ça s'annonce assez lourd", confirme Olivier Lévy. En 2020, SnapEvent avait perdu 70% de son chiffre d'affaires annuel. Selon l'Union des Professionnels Solidaires de l'Evènementiel, qui représente près de 500 entreprises du secteur, et qui a mené un sondage auprès de ses adhérents, 86% des entreprises ont des pertes sèches, sans aucune possibilité de remboursement. Les traiteurs vont notamment subir durement cette nouvelle vague d'annulations. Comme pour Riem Becker, l'un des traiteurs les plus sollicités en Ile de France. "50% des prestations ont été annulées, et ça n'est pas fini", regrette le directeur général Philippe Soille.

Le secteur demande donc au gouvernement de l'aide, notamment avec la prise en charge de l'activité partielle, mais aussi le retour du fond de solidarité. "Il faut nous aider à tenir !" appelle Philippe Soille. Cette semaine, 9 syndicats qui représentent la profession ont rencontré le ministre chargé des PME. Cette semaine, lors d'une interview en direct chez nos confrères de France Bleu Pays d'Auvergne, le président de la République Emmanuel Macron a promis une réponse "rapide et spécifique" pour aider le secteur de l'évènementiel.