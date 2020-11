Le secteur de l'immobilier "largement au ralenti" avec le confinement dans la Manche

Sale période pour le secteur de l'immobilier. Avec ce deuxième confinement, l'activité tourne au ralenti. Les visites d'appartements ou de bureaux, par exemple, ne sont pas autorisées, restrictions de déplacements oblige. Seuls les états des lieux peuvent encore se faire. "Forcément ça met beaucoup de frein, explique Lucie Chaperon, consultante immobilière indépendante à Cherbourg. On a juste l'autorisation de se déplacer pour récolter les projets immobiliers des vendeurs. On peut faire une estimation et mettre en vente le bien, mais rien de plus."

10% de l'activité habituelle

Cette professionnelle, qui s'occupe surtout de la vente, est actuellement à 10% de son activité habituelle. Elle doit forcément s'adapter aux contraintes : "On propose des appels en visioconférence aux futurs acheteurs, après est-ce que ça déclenche une signature ? Je ne le sais pas encore", continue la manchoise. Cela ne facilite pas les ventes, lorsqu'une personne investit sur un bien, elle souhaite voir de ses yeux les lieux. "Quand on achète une maison, c'est un projet de vie. On n'achète pas une baguette de pain. On a envie de s'y projeter et d'être imprégner des murs", sourit Lucie Chaperon. La consultante immobilière observe aussi une lassitude chez certains de ses clients, qui repoussent les ventes ou les achats prévus.

Différences avec le premier confinement

Cette baisse d'activité arrive alors que le marché de l'immobilier était reparti sur les chapeaux de roues lors du déconfinement, en mai dernier. En cause, une hausse de la demande, notamment pour les logements situées proches du littoral. "Les gens s'étaient recentrés sur le bien chez-soi. Tout le monde voulait la même chose, de l'espace en extérieur et une bonne connexion wifi pour télétravailler dans de bonnes conditions", continue Lucie Chaperon.

Incertitudes pour l'avenir

Cette situation ne se répétera pas selon la professionnelle, en raison des conséquences économiques. "On sait que le chômage va augmenter. Il va y avoir une diminution du nombre de financements par les banques. Les projets vont être repoussés et ça va créer un rétrécissement du marché. Cela va rééquilibrer un petit peu l'offre et la demande."

Lucie Chaperon a donc des craintes pour les mois à venir. Elle espère tout de même que les faibles taux actuelles pour les prêts immobiliers permettrons de "limiter la casse".