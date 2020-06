Bretagne : le secteur de l'intérim craint pour ces prochains mois

Pendant deux mois, comme tous les autres domaines, le secteur de l'intérim a été frappé de plein fouet par l'arrêt économique du pays. Les entreprises ont placé la plupart de leurs titulaires sous le régime du chômage partiel ce qui a eu pour effet de ne pas reconduire les contrats intérimaires.

En Bretagne, "on se situe à 60% de l'effectif habituel", selon Annie Rault, la présidente régionale de Prism'Emploi, l'organisation des professionnels de l'intérim français. Pourtant, jusqu'au 17 mars, "l'activité a été très dense. On allait jusqu'à manquer de candidats qualifiés". Plusieurs secteurs se sont ensuite effondrés en Bretagne à cause de l'arrêt des entreprises, tels que "l'industrie, la métallurgie, l'automobile, l'électronique, l'aéronautique ou le bâtiment". Deux domaines d'intérim sont restés performants : l'agroalimentaire et la santé.

à lire aussi Effondrement des emplois en intérim dans les Pays de la Loire

Un été compliqué

"On se retrouve maintenant avec pléthore de gens cherchant du travail", explique Annie Rault, qui gère également les agences bretonnes Artis Intérim. "On travaille à la semaine. Notre hantise, c'est que l'on nous dise en fin de semaine : le contrat n'est pas renouvelé", explique Annie Rault. La présidente de Prism'Emploi l'assure : elle reste tout de même optimiste quant à l'avenir, "je n'ai pas le choix en tant que cheffe d'entreprise".

C'est sans compter les étudiants qui arrivent tous les étés pour travailler dans les métiers techniques. "On ne peut rien leur proposer pour l'instant. Mais nous sommes déjà à la mi-juin", déplore-t-elle. Cela va-t-il bouger étant donné que les deux plus gros mois de l'année dans l'intérim se situent entre juin et juillet ?