Le secteur des travaux publics recommence à embaucher en Haute-Vienne

Haute-Vienne - France

"Depuis la mi-2017, on entrevoit le bout du tunnel. On a stabilisé nos effectifs et on commence à recruter", expliquait à 8h15 Julien Delay, le président de la fédération haut-viennoise des TP, répondant aux questions de William Giraud. Pour 2019, ça représente une centaine d'embauches sur divers postes, du manutentionnaire à l'ingénieur, dans les différentes entreprises.

Un chantier en moins : les déviations de Feytiat et Panazol...

L'abandon du projet de déviation à l'est de Limoges est toutefois un coup dur pour la filière, qui s'ajoute à d'autres projets en sommeil. Cela représentait 50 millions d'euros sur 4 ans, "essentiellement pour des entreprises locales", précise Julien Delaye. Le secteur reste très dépendant des collectivités. Ce mercredi, le conseil départemental a renouvelé son engagement pour des travaux de voirie ou d'assainissement à hauteur de 20 millions d'euros.

...et un chantier longue durée : la fibre !

Mais il y a un autre gros chantier en ce moment, c'est le numérique."Le département nous annonce qu'il veut raccorder 100% des haut-viennois à la fibre, etça nous emmène jusqu'à 2024 en terme de travaux", donc de l'embauche et des carnets de commandes.