Le secteur des travaux publics repart doucement dans l'Indre et attend le second tour des municipales

Christian Bodin, le directeur de la SETEC société de travaux publics basée à Diors, fait le point sur la situation de l'entreprise alors que les temps sont durs dans beaucoup de secteurs en Berry. Lui est partagé :"la reprise elle ne se passe pas trop mal, mais aujourd'hui ce qui nous inquiète, c'est l'avenir. _Le carnet de commande, fin mai était 40% inférieur à celui de l'année dernière. Le risque c'est que le second semestre soit plus compliqué pour le secteur des travaux publics._" Par ailleurs, le report du second tour des municipales a jeté un flou supplémentaire, puisque les municipalités sont des commanditaires importants. "Il y a eu la crise, et puis ce délai allongé pour la mise en place pour les conseils municipaux et communautaires. Donc il ne va rien se passer avant le mois de septembre." Pour autant, il espère ne pas toucher aux emplois."Aujourd'hui on fait appel à du personnel intérimaire. Au moindre coup de mou on pourra revenir en arrière. On a du personnel de qualité, on va essayer de le préserver."

Christian Bodin nous parle de la situation de sa société, la SETEC, et du contexte économique général dans l'Indre Copier

Tout ce qui était présenté comme un handicap dans l'Indre, aujourd'hui c'est un point positif

Christian Bodin enfile aussi sa casquette de président de l'agence d'attractivité de l'Indre pour présenter une campagne de communication dans le métro parisien. _"_On va être présent sur 300 affiches présentes sur le quai du métro avec des clins d'oeil sur le télétravail, ou encore le prix du foncier. [...] En gros le message, ce sera venez visiter, et restez après quoi."