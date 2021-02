Le secteur du bâtiment a du mal à recruter dans l'Hérault

1.500 offres d'emplois dans le secteur du bâtiment attendent des candidats dans l'Hérault. Les chefs d'entreprises peinent à embaucher. Pôle emploi Occitanie, la Fédération Française du Bâtiment et la confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) tentent d'y remédier.

Le secteur du bâtiment est le premier à recruter dans l'Hérault. Et pourtant les demandeurs d'emplois ne postulent pas aux 1.500 offres proposées par Pôle emploi dans l'Hérault. La faute à une "méconnaissance des métiers du bâtiment" pense Thierry Ducros, président de la fédération du bâtiment de l'Hérault. Il admet "qu'on n'a pas su valoriser l'évolution de nos métiers." Il ajoute : "les métiers du bâtiment sont moins pénibles que ce qu'ils ont été auparavant. Tout est numérisé dans nos entreprises. On a aussi su sécuriser nos chantiers" souligne Thierry Ducros.

Il pense qu'il faut promouvoir les métiers du BTP dès le collège et pas uniquement auprès des élèves : "la première personne à convaincre qu'une carrière dans le bâtiment vaut autant qu'une carrière en tant qu'avocat, c'est le parent."

Thierry Ducros, président de la fédération du bâtiment de l'Hérault. Copier

Des rencontres entre recruteurs et demandeurs d'emplois

Pour aider les chefs d'entreprises de bâtiment à recruter, Pôle emploi organise des rencontres avec les demandeurs d'emploi. "On va choisir et préparer des personnes motivées par le secteur à rencontrer des chefs d'entreprises" explique Sandrine Cavoleau, directrice de l'agence Pôle emploi Mas de Grille à Saint-Jean-de-Védas. "Il faut mettre l'accent sur la formation et donner la possibilité aux jeunes de découvrir ces métiers" assure Joseph Sanfilippo, directeur de Pôle Emploi Hérault.