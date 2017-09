Le secteur du bâtiment en pleine embellie en Champagne-Ardenne

A la fin de l'été, en Champagne-Ardenne, les mises en chantier de logements neufs étaient en augmentation de 7,7% par rapport à l'année dernière. Cela représente 4.200 logements déjà construits et près de 5.000 autres dont la construction a été autorisée. Une embellie qui devrait durer.

C'est un adage bien connu: "quand le bâtiment va, tout va". Après 9 ans de crise , le secteur redémarre. "le moral des troupes est bon " d'après Rodolphe Lefèvre, le président de la fédération du bâtiment en Champagne-Ardenne. Les carnets de commande sont remplis pour les artisans et les entrepreneurs.

"On avait de nombreux dispositifs favorables au secteur du bâtiment comme la loi Pinel et le prêt à taux zéro pour inciter à faire des travaux de rénovation énergétique", admet Rodolphe Lefèvre. De plus, les matières premières essentielles pour travailler dans le bâtiment comme par exemple le ciment n'ont jamais été aussi peu chères.

Le secteur du bâtiment, c'est 76.000 salariés dans le Grand Est. Et pour maintenir ce chiffre, la fédération du bâtiment compte sur la formation et l'apprentissage des jeunes. Dans notre région, il y a 15.000 apprentis. "La bonne santé du bâtiment repose sur nos compagnons, ce sont eux qui construisent nos chantiers et lorsqu'on prend du temps et que l'on investit pour les former, on a pas envie de les laisser partir", confirme Rodolphe Lefèvre.

Un maçon sur un chantier © Maxppp - Odillon Dimier

D'après le rapport de conjoncture de la filière, publié en septembre 2017, un constat se dégage clairement : les constructions de logements progressent de 22% en Champagne-Ardenne depuis un an mais elles reculent de 28% rien que dans le département des Ardennes.

Le milieu rural construit beaucoup moins que le secteur urbain. D'après Rodolphe Lefèvre, "la fracture territoriale est là, il ne faut pas se voiler la face". De plus, les restrictions de budget de l'Etat envers les collectivités n'arrangent rien car les zones rurales sont très dépendantes des commandes publiques.

La fédération du bâtiment en Champagne-Ardenne attend à présent la présentation du plan logement du gouvernement. Des mesures et des réformes pour les 5 ans à venir dont certaines ont déjà fuité. Le gouvernement prévoit par exemple la baisse des normes pour faciliter la construction ou encore une réforme du prêt à taux zéro (éco PTZ).