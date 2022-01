Le secteur du bâtiment, fortement touché par la hausse du prix des matières premières

+30% d'augmentation pour le prix de la tuile entre janvier et mars 2022

Ce n'est pas le meilleur moment pour changer sa toiture. Le secteur du bâtiment est très impacté par la pénurie de matières premières. Cette raréfaction des matériaux de construction entraîne une flambée des prix.

De 30% à 300% d'augmentation

Le prix des matières premières connaît depuis un mois et demi une flambée inédite, à cause d'une pénurie de matériaux directement liée à la crise sanitaire.

Prenons l'exemple du bois. Une latte d'un mètre coûtait il y a encore un an 35 centimes en moyenne. Elle dépasse désormais les deux euros pour certains bois, soit une augmentation entre 200 et 300 % en 12 mois.

La tuile connaît, elle, une pénurie inédite. En raison de l'augmentation du prix du gaz, les fabricants de tuiles ont décidé d'arrêter les fours pour faire des économies. La production est donc gelée et les stocks s'épuisent. Conséquence, le prix monte. Les fournisseurs ont annoncé une hausse de 17 % au premier janvier 2022, et une seconde augmentation d'au moins 15 % au mois de mars.

Un coup de massue pour les couvreurs qui ne peuvent plus assurer un carnet de commandes qui, lui, ne désemplit pas.

Quatre entreprises fermées depuis décembre

Les conséquences de cette pénurie se font sentir directement sur l'activité des 1.352 entreprises des Hauts-de-France. Pour tenter de sauver leur affaire, certaines n'ont pas d'autre choix que de rogner sur les bénéfices ou revoir leurs devis. D'autres ont d'ores et déjà placé leurs salariés en chômage partiel.

Des solutions provisoires, mais pour combien de temps ? Certains s'inquiètent de ne pas voir de nouvelles tuiles cuites avant plusieurs mois, quand on sait que le prix du gaz n'en finit plus de grimper, et qu'il faut plusieurs semaines pour relancer les fours des usines.