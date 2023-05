Le secteur du BTP connait des difficultés en Bretagne mais le président de la CAPEB veut rester optimiste

Les difficultés du secteur du bâtiment en Bretagne. Quel bilan et quelles solutions ? On fait le point avec Andréas Milet, le président de la CAPEB Bretagne, la confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment.

France Bleu Armorique : qu'est-ce qui se passe actuellement dans le secteur du bâtiment ?

Andréas Milet : Ce que l'on anticipe depuis une année, on va dire. Donc les causes de l'inflation et du coût social et peut-être l'anxiété globale qui fait que les marchés se tendent un peu plus. Donc, on cherche à s'adapter comme d'habitude.

Quand vous parlez d'inflation, c'est celle de l'énergie ?

Absolument. Les prix de l'énergie pour les matières premières du coup qui impactent le prix des matières premières et qui du coup impactent le prix des devis pour nos projets.

Et concrètement, de combien est cette hausse par rapport à 2022 ?

Ça va de 20 à 30, voire 40 % en fonction des produits.

Et quelles sont vos solutions alors ? S'il y en a ?

Il faut s'adapter au marché, ce n'est pas le cas de tous nos confrères artisans. Tous n'ont pas augmenté ou n'ont pas pu augmenter leurs tarifs. Après, c'est au client final finalement de payer cette inflation puisque nous, on doit adapter nos devis et nos marchés en fonction de la matière première et de la hausse des salaires.

Et donc ces factures, elles augmentent de combien ?

Ça suit l'inflation, c'est 20 % à peu près en fonction des matières premières.

Est-ce que cela a un impact sur le nombre de commandes de devis que vous pouvez faire ?

On a pu constater un ralentissement dans le carnet de commandes d'un mois à peu près, on est rendu à cinq mois au lieu de six habituels en moyenne. Et puis la difficulté de se projeter aussi sur l'avenir, on a donc moins besoin de recruter, mais davantage de consolider nos effectifs.

C'est dans le neuf particulièrement qu'il y a une baisse des commandes en Bretagne ?

Oui, en Bretagne par rapport au reste de la France, on est à peu près à 20 % de baisse de projets immobiliers. Alors, on peut aussi mettre en relation peut-être avec la zéro artificialisation des sols qui commence déjà à porter ses fruits.

Et puis ce sont aussi surtout les banques qui freinent les projets des primo-accédants, donc les ménages qui cherchent à acquérir une première maison n'arrivent plus à avoir de prêt. Maintenant, il faut un apport assez conséquent. Et l'incertitude de la maîtrise des matières premières fait que des banques se retrouvent avec des ajouts de prêts sur le prêt. Donc ça passe plus.

Il y a quelques mois, certains de vos collègues disaient qu'il n'arrivait pas à recruter de main d'œuvre et alors qu'il y avait des besoins. Ce n'est plus le cas aujourd'hui ?

Alors l'artisan est de nature optimiste, donc on cherchera toujours à recruter, à former et à transmettre nos métiers. Donc, c'est le bon côté des choses. Ceci étant dit, effectivement, comme les carnets de commandes diminuent, on se projette moins sur le long terme, sur le temps long, donc, on va moins être à la recherche de main d'œuvre. Pour certains, il y a même peut-être même la nécessité de se séparer de main d'œuvre en fonction de la tension sur les marchés. Mais bon, on essaie de rester optimiste au maximum sur l'avenir.