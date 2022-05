Le secteur du mariage retrouve des couleurs en Mayenne après la crise sanitaire

Quelques épingles par ci, et coup de ciseaux par là. C'est l'heure des dernières retouches pour la robe de mariée de Priscillia. Elle dira "oui" à son fiancé en juin, près de Laval, après deux ans de préparation. Et ça n'a pas été de tout repos pour le couple. "Au niveau des prestataires ça a été la galère. Il n'y avait plus de traiteurs, ni de DJ à ces dates là, parce qu'ils donnent la priorité aux mariages reportés", explique Priscillia.

Après deux ans perturbés par le Covid-19, beaucoup de mariés ont en effet dû décaler la date de leur cérémonie, avec des répercussions sur les prestataires. François Chartier, co-gérant de Mélibée traiteur à Bonchamp, explique : "Entre 10 et 20% des mariages que nous ferons cet été sont des reports. Nous avons bloqué quatre mois de nos réservations uniquement pour eux". Cette année, il est revenu à un taux de réservation normal. "Il doit nous rester trois ou quatre dates pour 2023, et le planning de 2024 commence déjà à se remplir. En plus, il n'y a plus de restrictions et de limites de convives", se réjouit-il.

"Trois saisons en une"

Même son de cloche pour Christine Lamy, gérante de la boutique de robe Cymbeline à Laval. "On se retrouve avec les mariages programmés en 2020 et 2021, plus les mariages de 2022. C'est beaucoup de travail supplémentaire, c'est trois saisons en une". Surtout qu'entre le moment où la robe est commandée et le jour J, il s'est parfois écoulé deux ans, et des retouches sont à faire.

C'est ce qui est arrivé à Amélie. "Je devais me marier en 2020, et au moment de faire ma robe je suis tombée enceinte". Obligée de reporter son mariage à 2022, il a donc fallu retoucher sa tenue, un an après son accouchement. Finalement, ce travail est minime comparé à la joie de retrouver une activité normale confie Christine Lamy : "Ce n'est pas facile d'être dans une boutique avec très peu passage. Repartir sur des bonnes bases, revoir du monde, je trouve ça très agréable". La reprise a déjà été amorcée en 2021 puisqu'à Mayenne, 40 mariages ont été célébrés, c'est deux fois plus que l'année précédente.