Le secteur du nautisme souffre dans le Cotentin à cause des quotas de pêche

Les professionnels du nautisme sont en difficultés dans la Manche. Les bateaux de pêche côtière se vendent de moins en moins bien. La faute au contexte économique et aux quotas de pêche par l'Europe. Les pêcheurs n'ont droit de pêcher qu'un bar par jour et seulement entre juillet et décembre.

Les pêcheurs occasionnels du Cotentin n'ont plus le goût de la pêche. L'Europe vient de reconduire pour l'année 2017 les quotas sur le bar. Les pêcheurs n'ont droit d'en prendre qu'un par jour et seulement entre les mois de juillet et de décembre. Conséquence directe, ils renoncent à investir dans un bateau qui coûte environ 15 000 euros.

A Cherbourg et d'ailleurs dans tout le Cotentin, tous les professionnels font le même constat : les ventes de bateaux semi-rigide sont en chute libre depuis l'an dernier. Chez AC nautisme, sur le port de Cherbourg, elles ont reculé de 85%.

Isabelle Philippe est l'une des responsables. Elle, n'a pas vu venir la baisse, ce sont ses clients, les pêcheurs qui l'ont alertée.

Je refusais d'y croire, il n'y a pas que le bar comme poisson, il y a plein de choses à pêcher. Ce sont les clients qui me disaient que certains revendaient leur bateau.

Ces bateaux semi-rigides coûtent jusqu'à 15 000 euros. Isabelle Philippe reconnaît que dépenser une telle somme pour un poisson par jour, seulement une partie de l'année ne vaut pas le coup.

En plus, les pêcheurs se disent que ça commence par le bar mais ça peut continuer avec d'autres poissons, ça ne les incite pas à se tourner vers la pêche.

Vendeurs de bateaux et pêcheurs comptent sur un adoucissement des règles européennes. Ils espèrent la mise en place de quotas mensuels, qui permettraient de pêcher plus de poissons en une seule fois.