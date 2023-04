Le secteur du tourisme en Moselle cherche encore des bras

Le secteur du tourisme pèse plus de 16.000 emplois en Moselle, dont près de 15.000 pour les seules entreprises de la restauration et de l'hôtellerie. Une filière qui pèse lourd, mais peine encore à trouver des bras, alors que la saison estivale débute en ce mois d'avril avec Pâques et les vacances de la Zone B à partir de vendredi.

ⓘ Publicité

Séduire les candidats

Selon l'UMIH 57, 3.000 postes seraient encore à pourvoir. "On a besoin de se faire connaître et de casser notre image négative" concède sa secrétaire générale Agnès Lorang qui explique que beaucoup de responsables ont pris des mesures pour adapter les horaires de travail aux aspirations des employés. "De plus d'entreprises travaillent autrement, vont donner plus de jours de congés."

Agnès Lorang a participé à une journée de conférence et de présentation des métiers et des formations du tourisme au Zoo d'Amnéville mercredi 12 avril, en partenariat avec Destination Amnéville et l'agence Moselle Attractivité, en présence d'une trentaine de lycéens et demandeurs d'emplois susceptibles d'occuper quelques uns de ces postes vacants.

Si le Zoo a "la chance de ne pas avoir trop de difficultés à recruter" selon sa présidente Albane Pillaire, "c'est original de travailler dans un zoo et les horaires d'ouverture sont peu contraignants et n'empiètent pas sur le temps de famille le soir", le recrutement est un sujet de préoccupation sur la zone de loisirs après deux dernière saisons post-Covid "très compliquées". D'autant que la fréquentation des sites a retrouvé des chiffres proches, voire supérieurs, à avant la crise. Le Zoo d'Amnéville a aussi innové cet hiver avec le festival Luminescence qui a obligé la direction à se réorganiser. "Tous le monde a mis la main à la pâte" se félicite Albane Pillaire. "Avec l'ampleur que cela a pris, il y aura des postes à pourvoir sur l'hiver 2023-2024."