Le secteur du tourisme en Savoie et Haute-Savoie s'inquiète des conséquences de la guerre en Ukraine

Le salon "France-Montagne Grand-ski" s'ouvre à Chambéry pour deux jours. L'occasion pour les stations de rencontrer les tours opérateurs étrangers et d'organiser les séjours de l'hiver 2022-2023. Grands absents cette année, les Russes et les Ukrainiens. Sept tours opérateurs russes et cinq ukrainiens ont renoncé à venir, conséquences des sanctions de l'Union européenne à l'égard de la Russie qui a envahi l'Ukraine, et des préoccupations plus urgentes pour les Ukrainiens.

L'absence des Russes et des Ukrainiens pèse lourd à Val d'Isère, Courchevel, Chamonix et Megève

Les Russes et les Ukrainiens sont déjà les grands absents des stations de la Savoie et la Haute-Savoie cet hiver. S'ils ne représentent qu'environ 1% de la clientèle étrangère, "ils ont un pouvoir d'achat bien supérieur. Ca va être une petite difficulté supplémentaire qui s'ajoute à toutes celles qu'on a vécu depuis deux ans," souligne le président de France-Montagne Jean-Luc Boch, qui évoque des conséquences pour certaines stations plus visitées par la clientèle russe comme Val d'Isère, Courchevel, Chamonix et Megève.

Le maire de La Plagne tient à relativiser les choses. "Pour l'instant les clientèles notamment étrangères sont présentes et ça fait du bien de revenir, voir d'être au-delà, de ce qui se passait à l'hiver 2019-2020". Jean-Luc Boch ajoute : "On espère que ce conflit sera bientôt terminé et qu'on vivra de nouveau des moments plus sereins".

Tous les secteurs économiques sont déjà ou vont être touchés par cette guerre au cœur de l'Europe

Au-delà du drame humain, le vice-président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (UMIH 73-74), première organisation professionnelle du secteur de l'hôtellerie-restauration, craint des répercussions à moyen et long terme. "Pour les réservations de l'été, pour l'instant, c'est très difficile de dire quoi que ce soit, dans la mesure où c'est de plus en plus tardif. Donc on a peu de perspectives sur les mois d'été, dit Sébastien Buet, propriétaire d'un restaurant à Evian. En revanche, la clientèle russe a quand même pas mal déserté l'Europe depuis un certain temps, à part dans certaines stations".

Le vice-président de l'UMIH 73-74 anticipe plutôt les conséquences de cette guerre sur les prix des matières premières. "On craint encore l'augmentation des matières premières, notamment sur le blé, les farines, etc., tout comme les augmentations des prix de l'énergie qui sont déjà absolument considérables. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans nos entreprises, les prix de l'énergie, notamment gaz et électricité vont doubler au 1er avril. Pour nous c'est un énorme problème à venir".