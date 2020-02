Le service client de PSA à Roubaix bientôt délocalisé ?

L'entreprise emploie plus de 310 salariés sur le site de Roubaix.

Le site de Roubaix de l'entreprise américaine de téléconseil Conduent qui emploie plus de 310 salariés à Roubaix pour sous-traiter le service client de l'entreprise PSA va fermer. Ce sont les syndicats de l'entreprise qui l'affirme, alors qu'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) a été annoncé cette semaine au siège français de Conduent près de Valence (Drôme).

Une fermeture prévue fin juin ?

La plateforme téléphonique de Roubaix ouverte au printemps 2017, n'a qu'un seul client, PSA et a perdu le dernier appel d'offre, remporté par des sociétés basées au Maroc. Selon les syndicats, le contrat entre PSE et Conduent courait initialement jusqu'au 31 décembre 2020 mais a été raccourci au 31 décembre 2019. Une période de "transition" se poursuivrait jusqu'à la fermeture du site fin juin et le licenciement économique des quelques 310 salariés.

A ce sujet, le député la France Insoumise de la 1ère circonscription du Nord, Adrien Quatennens, a écrit au Ministre de l'Economie Bruno Le Maire. Il lui rappelle "que l'Etat français est actionnaire de PSA via la Banque publique d'investissement à hauteur de 12,2%". Une réunion de négociations du PSE est prévue le 11 mars au siège de l'entreprise Conduent.