Le service de livraison Deliveroo arrive à Belfort

Après Uber eats en février 2019, un nouveau service de livraison arrive à Belfort. La plateforme britannique Deliveroo va ouvrir "courant mars" son premier service de livraison de repas à Belfort, l'une des dix villes choisies pour ses nouvelles implantations.

Pourquoi Belfort ? "Deliveroo a vocation à s'implanter là où il y a de la demande" et "Belfort fait partie de ces villes de taille moyenne avec une forte demande de la part des consommateurs", explique la plateforme dans un communiqué. Elle promet des livraisons "en seulement 30 minutes".

Une dizaine de livreurs à Belfort

Le groupe assure rechercher sur Belfort, "une dizaine de livreurs partenaires dans un premier temps", et être "d'ores-et-déjà en contact avec plusieurs restaurants partenaires". Au total, Deliveroo recherche 150 nouveaux livreurs pour ces 10 nouvelles villes d'implantation.

Pour quels salaires ? "Les livreurs partenaires de Deliveroo sont indépendants et rémunérés à la course en fonction de la distance. Ils cherchent généralement une activité flexible et gagnent plus que le salaire minimum", assure la plateforme.

Un statut contesté en justice

Le statut d'indépendant des coursiers de Deliveroo et de ses concurrents est contesté dans de nombreux pays, et plusieurs décisions de justice ont déjà donné raison aux livreurs.

En février dernier, la plateforme de livraison avait été condamnée par le conseil des prud'hommes de Paris à verser 30.000 euros à un livreur pour travail dissimulé.

Un livreur à vélo ayant travaillé pour Deliveroo à partir de 2015 avait obtenu la requalification de son contrat de prestation de service en contrat de travail, une première en France.