Les agents du service de néonatologie, dédié aux enfants prématurés, de l'hôpital de Purpan saturent. Yasmine Muckenhirn y est infirmière. Elle a commencé à y travailler pour la première fois, il y a trente ans. Et depuis, les missions et la charge de travail ont bien changé. "Maintenant, on doit faire tout ce qui est papiers, ordinateur, téléphone, se lamente-t-elle. On ne peut plus être aussi disponible, douce et efficace parce qu'on croule sous le travail."

"On acceptait de revenir à la dernière minute alors qu'on était censé passer la soirée avec nos enfants et notre mari."

Au début de l'été, elle et ses collègues ont décidé de se rebeller face à la direction de l'hôpital. "On acceptait de revenir à la dernière minute alors qu'on était censé passer la soirée avec nos enfants et notre mari. On prenait notre sac et on y allait. Et en fait au début de l'été, on a décidé de ne plus accepter ce type de situation."

L'hôpital a donc dû fermer 8 lits dans ce service au mois de juin. Le manque de personnel était trop important entre les congés et les arrêts maladies.

"On a entendu des propos suicidaires"

Les syndicats ont également décidé d'alerter les autorités. La CFDT a envoyé une lettre à l'Elysée. Et la CGT a saisi le procureur de la République pour "mise en danger de la vie d'autrui et non assistance à personne en danger". Le syndicat accuse la direction de l'hôpital de ne pas offrir l’encadrement nécessaire aux patients et de surmener ses agents. "On a entendu des propos suicidaires, alerte Pauline Salingue du syndicat CGT au CHU de Toulouse. Ce n'est pas possible de ne pas agir, de ne pas entendre cette souffrance."

Du côté de l'hôpital, on assure respecter la loi. "Nous avons cette vigilance du respect du compteur de temps de travail pour qu'il soit bien à zéro au 31 décembre, explique Muriel Legendre, directrice déléguée du pôle enfant au CHU de Purpan. C'est-à-dire conforme à leurs obligations de temps de travail."

12 infirmières puéricultrices ajoutées au service

Suite à la fermeture des lits cet été, 12 infirmières puéricultrices ont été ajoutées au service à la rentrée. Elles ont permis un retour à la normale. Mais elles n'effectuent que le remplacement des agents déjà en congés ou en arrêts maladies. Ce ne sont pas des créations de postes.

"On nous a envoyé du personnel mais il n'est pas formé et il n'est que provisoire. Donc, nous estimons ne pas avoir été entendus." Yasmine infirmière au CHU de Purpan

Le personnel et les syndicats estiment que cette réponse n'est pas suffisante. "Les nouveaux effectifs sont calculés avec une base de 0 % d’absentéisme. Donc, ça ne permet pas de remplacer quelqu'un s'il tombe en arrêt maladie", rappelle Pauline Salingue de la CGT.

16 créations d'emplois à plein temps prévues

Surtout que de nombreux agents vont atteindre leur quota d'heures annuel d'ici le mois d'octobre. Certains pourront donc prendre des congés jusqu'à la fin de l'année et donc amplifier le manque d'effectif. Cela risque d’entraîner de nouvelles fermetures de lits.

Mais du côté du de la direction on explique qu'"il y aussi une réponse structurelle qui va être mise en place. Une équipe dédiée aux soins critiques va être créée. Elle remplacerait les infirmières arrêtées de façon inopinée." En tout 16 emplois à temps plein vont être créés. Cependant, cette équipe englobera le service de néonatologie mais aussi celui de la réanimation pédiatrique et certains secteurs nécessitant des soins critiques.