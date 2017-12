Le service de réservation de taxis très critiqué à Tours

A Tours et dans la métropole, quand vous réservez un taxi, la veille ou plusieurs heures avant, vous n'êtes pas certain que la course sera assurée. Les clients et les chauffeurs eux-mêmes critiquent ce système.

Les chauffeurs de taxis tourangeaux eux-mêmes considèrent que le service qu'ils proposent est de mauvaise qualité. Les chauffeurs ne sont pas en cause mais le système de réservation. Ils sont près de 85 à travailler dans l'agglomération, regroupés sur une plateforme, pour des courses personnelles, professionnelles ou médicales.

Principal problème : si un client fait une réservation, les chauffeurs ne la reçoivent que dix minutes avant l'heure de rendez-vous. Or, ils sont peut être tous indisponibles. Voilà qui explique les retards, pouvant aller jusqu'à une heure voire les annulations pures et simples. Alain Lhomond est président de la fédération des taxis indépendants en Touraine, un taxi dit rural. Il travaille de plus en plus en ville, depuis qu'un client en panique l'a appelé à la dernière minute.

On n"est pas venu le chercher, alors il m'a appelé en catastrophe pour que je le descende à la gare et heureusement que je l'ai fait, il avait un train puis un avion à prendre pour aller signer un contrat pour son entreprise.

Alain Lhomond met en cause le système de réservation et non pas ses collègues chauffeurs. Mais pour Laurent Bagneux, le président du groupement de taxis, tout roule à Tours.

Il n'y a pas de problème majeur. Si on arrive en retard, c'est à cause e la circulation et des accidents. La route n'est pas qu'aux taxis.

Mais hors micro, certains chauffeurs reconnaissent que les bouchons n'y sont pour rien. Il leur arrive de manquer des rendez vous tôt le matin alors qu'il n'y a personne sur la route.

Les clients, mécontents du service de taxi dans l'agglomération tourangelle - Capture d'écran

Quant aux clients, ils sont nombreux à laisser des commentaires très négatifs sur internet. Ils dénoncent les attentes en gare de Tours, les taxis qui n'arrivent jamais au rendez vous et la centrale incapable de vous donner un délai d'attente.