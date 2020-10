Le service réanimation du CHU de Rouen pourrait se mettre en grève lundi

Les personnels du service de réanimation du CHU de Rouen pourraient se mettre en grève à partir de lundi. Les syndicats rencontrent la direction de l'hôpital Charles-Nicolle ce vendredi. Face au regain de l'épidémie, l'activité devient plus soutenue dans les hôpitaux, c'est notamment le cas à Rouen, les syndicats demandent donc plus de personnels et plus de moyens.

"Il faut des effectifs, de meilleures conditions de travail, et puis la possibilité de poser des congés. On a des agents qui sont allés dépanner dans les services Covid-19 qui n'ont pas touché la prime de 1.500 euros, donc ça va être difficile de remobiliser les troupes. Mais c'est surtout pour les personnels des services de réanimation, où c'est problématique, il va falloir qu'ils trouvent des solutions. On attend de voir ce qu'ils vont nous proposer, si ça ne nous convient pas, il y aura un débrayage dès lundi", explique Evelyne Bourgeois, représentante CGT au CHU de Rouen.

Evelyne Bourgeois, représentante CGT au CHU de Rouen. Copier

La CGT dénonce aussi des difficultés dans le service de gériatrie, à l'hôpital Saint-Julien de Petit-Quevilly.