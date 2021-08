Le service utile aux artisans proposé par l’Atelier Normand (Carpiquet) visité ce vendredi par Jean Castex

Les tiers-lieux sont des espaces de travail partagés, souvent appelés coworking pour la mise à disposition de bureaux. Mais à Carpiquet l’Atelier Normand propose des équipements très spécialisés pour les métiers du bois et du métal. “Un atelier partagé. On met à disposition un parc machines professionnelles pour permettre de réaliser des pièces sur mesure" détaille Jérôme Payen, le propriétaire des lieux. Une aubaine en particulier pour des menuisiers ou ébénistes qui débutent leur activité. “Pour eux, ça veut dire pas de crédit sur les machines, ça veut dire pas de bail commercial. Et donc, comme on mutualise avec des coûts mensuels qui sont vraiment très, très bas. Un artisan paye 500 euros par mois, avec accès illimité à l'ensemble du parc machines de l'atelier. En comparaison, il devrait payer environ 2500 euros si il faisait ça tout seul” argumente le dirigeant, qui a investi 300.000 euros pour créer le site en 2017.

Un tremplin pour débuter

Parmi les artisans résidents, Yann Belmas, un jeune menuisier qui s'est mis à son compte au mois de mai. “Ça réduit les frais de démarrage, notamment au niveau des investissements machines. Moins de frais et moins d'emprunt à faire au démarrage, ça nous rassure aussi. Quand on commence, on ne sait pas forcément quel volume de travail on va rentrer” détaille le jeune entrepreneur. Il a trouvé ici un atelier unique dans le département. Mais son passage sera, espère-t-il, provisoire. “Moi, mon but, c'est d'avoir mon atelier à moi et d'augmenter la capacité de production avec des salariés. Ici, c’est un tremplin pour pouvoir se lancer facilement” dit-il avec, sous les yeux, les plans de fenêtres à concevoir pour un ancien bâtiment.

Yann Belmas, menuisier à son compte depuis mai et actuel locataire de l'Atelier Normand © Radio France - Didier Charpin

L'atelier partagé fait 800 mètres carrés. Et il est déjà trop petit. “On a une dizaine d'artisans ébénistes, menuisiers, métalliers. On est au complet. Notre capacité de surface ne nous permet plus d'accueillir des artisans supplémentaires” constate Jérome Payen. “C'est aussi pour cela que nous travaillons à un potentiel déménagement pour pouvoir accueillir la demande qui est de plus en plus forte” complète le propriétaire de cet Atelier Normand, qui recevra donc ce vendredi la visite de Jean Castex.