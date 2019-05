Le Service Volontaire Européen pour développer le sentiment européen chez les jeunes

Amiens, France

Le Service Volontaire Européen (SVE) a été créé en 1996 et il reste aujourd'hui encore confidentiel par rapport au programme d'échange scolaire Erasmus rendu célèbre lui par Cédric Klapisch et son film " l'auberge espagnole".

Le SVE est accessible à tous les jeunes de 18 à 30 ans désireux de partir dans l'un des 28 pays membres de l'Union Européenne. Les durées varient explique Adeline Rigolage. Selon cette chargée de mission du bureau Europe Direct Hauts de France les volontaires peuvent partir jusqu'à 1 an pour travailler sur un projet culturel ( la création d'un festival de théâtre), écologique ( rejoindre une ferme écologique) ou social ( travailler auprès des enfants d'un orphelinat).

Une mobilité enrichissante

Les jeunes ont tout à gagner en participant aux projets proposés assure Adeline Rigolage. Ils peuvent découvrir un nouveau pays, améliorer leur maîtrise de la langue (des cours de langue sont proposés aux volontaires), gagner en autonomie et ajouter une ligne à leur CV. Des volontaires qui deviennent aussi des ambassadeurs de l'Europe et qui prennent aussi la mesure de la libre-circulation des biens et des personnes ! Une mobilité qui leur permet de développer leur citoyenneté européenne. Des "échanges pour mieux se comprendre entre nous" analyse cette chargée de mission dont l'interview est a réécouter ici.

Tous ceux intéressés par le service volontaire européen peuvent s’inscrire sur le portail européen de solidarité : europa.eu/solidarity-corps