Le seul bar-restaurant de Moutier-d'Ahun rouvre ses portes

Moutier-d'Ahun, France

"Notre machine à carte bancaire vient d'arriver ! On est fin prêtes pour l'ouverture." Derrière un comptoir immaculé, Adélaïde Allochon s'empresse de déballer l'appareil, la dernière touche qui manque au bar Le Marais situé dans le bourg de Moutier-d'Ahun (Creuse). Le bistrot-restaurant rouvre après un mois et demie de travaux décidés par les deux gérantes, Sylvie Jorrand et Adélaïde Allochon, qui reviennent aux affaires après cinq ans d'absence.

Adélaïde Allochon et Sylvie Jorrand, devant le mur des clients © Radio France - Céline Autin

"On était parties ensemble en 2014, pour s'ouvrir l'esprit. A l'époque on ouvrait sept jours sur sept, et on avait besoin de vacances", confie Sylvie Jorrand. Les deux amies ont travaillé sur des campings, et ont profité de leur temps libre pour voyager du Pérou à la Thaïlande. "_On a mangé des saveurs différentes, rencontré des groupes de musique différents. On a forcément changé."_sourit Adélaïde Allochon.

On revient encore plus motivées qu'avant. On a pris des idées un peu partout dans les pays où on est passées. Sylvie Jorrand.

Le bar a changé de gérants trois fois depuis leur départ en 2014 : "Les gens ont voulu faire une restauration plus gastronomique, plutôt avec des tarifs élevés pour les gens du pays. Mais ça n'a pas fonctionné. Nous on a décidé de rouvrir pour que ça soit un bistrot de pays." explique Sylvie Jorrand.

Le Marais, prêt pour l'Acte II. © Radio France - Céline Autin

Un pari sur l'avenir

Sylvie Jorrand et Adélaïde Allochon ont des idées à revendre pour la ré-ouverture : "Il y aura des concerts, bien sûr, et pourquoi pas des humoristes. On veut que l'ambiance soit bon enfant, que tout le monde se sente accueilli." Mais rien n'était gagné d'avance : les travaux ont constitué un investissement important pour les deux gérantes, qui ont dû compter sur la solidarité et l'entraide : "Des amis nous ont donné un coup de main pour l'électricité et la peinture. On a eu une chance énorme avec nos fournisseurs aussi, certains nous ont fait crédit. Bien sûr, il va falloir rembourser tout ça, _on se donne un an pour voir venir_." détaille Sylvie Jorrand.

Rendez-vous vendredi 1er mars à 21h pour fêter l'ouverture du Marais. Pour l'occasion, le bar accueille un concert d'artiste en sortie de résidence à La Métive de Moutier-d'Ahun : Hot Rod Trio qui jouera des reprises de punk-rock, country et blues.