Le seul fabricant français de cochonnets est menacé par la pyrale du buis

Jeurre, France

Si vous jouez à la pétanque, sachez que votre cochonnet est jurassien ! La tournerie Monneret, basée à Jeurre dans le Haut-Jura, est le seul fabricant de cochonnets en France : elle produit environ 1 million de cochonnets par an et fournit les grandes marques ainsi que la fédération françaises et les compétitions officielles. Le cochonnet représente 35 % de son chiffre d'affaires, alors que l'atelier conçoit un millier d'articles différents.

Cette entreprise familiale de cinq personnes reçoit aussi beaucoup de commandes de grandes entreprises, enseignes, clubs de sport pour personnaliser des cochonnets, revendus ensuite en produits dérivés. Cette activité se développe, car si le cochonnet doit mesure 30 mm et peser 15 grammes, il n'y a aucune restriction sur les couleurs et les logos même en compétition officielle. Par ailleurs, la médiatisation de la pétanque avec les retransmissions télévisées des compétitions, et le Mondial 2012 organisé à Marseille portent ce sport.

Voici les cochonnets du Mondial 2020 à Lausanne. © Radio France - MC Fournier

Mais la fabrication des objets en buis est aujourd'hui menacée par une chenille : la pyrale, qui dévorent les feuilles et finit par tuer ces arbres.

Il n'y aura plus de buis en France d'ici 5 ou 7 ans" Jean-Yves Monneret, patron de la tournerie

Pour maintenir son activité, le patron, Jean-Yves Monneret empile les stocks : d'habitude il écoule 200 tonnes de buis par an, coupés dans un rayon de 50 km à la ronde. Cette année, il en stocke plus de 500 tonnes et espère pouvoir récupérer du bois pour les dix prochaines années, pour se donner le temps de se retourner, en important du bois d'autres régions ou d'autres pays.

Des stocks de buis s'accumulent autour de l'atelier. © Radio France - MC Fournier

Mais pour acheter du buis, il lui faut de la trésorerie. Le patron de la tournerie est donc en contact avec les syndicats et les professionnels de la filière pour demander des aides.