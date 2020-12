Le seul producteur de foie gras du Territoire de Belfort prend sa retraite, sans succession

Trente-sept ans après leur installation dans la ferme de Suarce, dans le Territoire de Belfort, Dominique Altenbach et Marie-Christine Altenbach s'apprêtent à produire et à vendre leurs derniers bocaux de foie gras, de rillettes, de terrines et de mousses de canard. Le couple dit être "angoissé" d'arrêter la production au 31 décembre, mais regrette par dessus tout le fait que la ferme n'ait pas trouvé de repreneur.

37 ans de savoir-faire

Leur histoire avait commencé dans un journal. A l'époque, en 1983, le couple repère une annonce : celle d'un éleveur d'oies sur le point de vendre sa ferme. Dominique Altenbach et Marie Christine Altenbach reprennent l'exploitation, puis y élèvent des canards, pour finir par se consacrer uniquement au gavage, à l'abattage, à la transformation et à la vente de leurs produits : "C'est la dernière ligne droite. Je suis un peu angoissé, car il faut assurer et peut-être aussi parce que c'est la dernière" confesse Dominique.

Quelques larmes coulent sur les joues de de son épouse "On est des passionnés, donc si vous touchez le petit bouton de la passion ... On a des clients aussi qui sont venus nous voir avec des petites larmes aussi. On a eu plein de merci. Je suis très fière de ce qu'a fait mon mari pendant ces 35 ans. On a fait progresser ensemble l'entreprise, ". L'émotion, elle vient aussi à l'idée qu'il ne se passera plus rien après eux.

La ferme en vente depuis 3 ans

Une première annonce a été postée auprès de la chambre d'Agriculture de la région il y a trois ans, pour annoncer la mise en vente de l'exploitation, et trouver un repreneur. Sans succès, le couple a élargi le champ de ses recherches, et posté une annonce au niveau national : "Nous avons eu 5 couples candidats, mais aucun n'a souhaité se lancer finalement. Je pense que c'est à cause du contexte lié au Covid-19, et au fait qu'il faut aussi beaucoup s'investir en terme de temps dans une ferme. Il faut se résoudre au fait que ca n'attire pas grand monde. J'ai du mal à l'admettre mais c'est comme ca".

Une fin sans regrets

Le couple ne souhaite pas prolonger l'aventure : "Je n'irai pas plus loin. Ca fait trois ans, une année de plus ca ne changera pas grand chose. J'ai plein de problèmes physiques, et je sens qu'il faut que je m'arrête. C'est dommage car on laisse une entreprise saine, avec un savoir-faire, avec beaucoup de clients. Il suffisait de mettre les pantoufles et suivre le chemin" Sa femme partage également le constat : "Tant pis, dommage, mais je préfère un mari en bonne santé, et terminer avec une entreprise qui est au top plutôt qu'en bas.