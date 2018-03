Avignon Confluence c'est le quartier qui doit sortir de terre à côté de la gare TGV. L'architecte Joan Busquets a présenté sa vision de ce nouveau "morceau de ville" qui doit commencer à sortir de terre d'ici 2020 et à montrer son nouveau visage à partir de 2030.

Une vision que les élus d'Avignon et du Grand Avignon à qui appartiennent une partie des terrains concernés soutiennent bien sur.

Il faut maintenant convaincre des investisseurs.

Pour être concret sachez qu'une voie verte (ou axe civique) ira de Confluence jusqu'aux allées de l'Oule.

Commerces et activités économiques se partageront l'espace avec des logements et que le projet prévoit 5000 habitants. C'est donc un projet global qui compte aussi intégrer espaces verts et même le risque inondation en prévoyant des zones d'expansion des crues.

Jean-Marc Roubaud président du Grand Avignon

Pour Cécile Helle maire d'Avignon cette complémentarité public privé sera la clef du succès

Joan Busquets l'architecte catalan et urbaniste qui a imaginé le projet