Le gouvernement vient de dévoiler ce lundi matin son choix pour les futurs locaux du siège de l'Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV). Sans surprise, c'est Dijon qui est proposée par l'Etat, face aux autres villes candidates, Reims et Bordeaux.

Reims surclassée par Dijon pour accueillir le siège de l'Organisation internationale de la vigne et du vin

La préfecture de la Marne n'a pas été retenue par le gouvernement. Reims ne devrait pas accueillir le siège de l'"ONU" du vin, l'Organisation internationale de la vigne et du vin, qui œuvre dans les domaines scientifiques et techniques de l’ensemble de la filière viti-vinicole. L'Etat vient de dévoiler son choix ce lundi 12 juillet : c'est Dijon qui est préférée aux autres villes candidates (Reims et Bordeaux).

Les 48 pays membres de l'OIV se prononceront et voteront pour ou contre un déménagement dans la capitale bourguignonne en octobre 2021. L'organisme international est installé à Paris depuis sa création en 1924, mais il cherche à déménager du 8e arrondissement depuis plusieurs mois. Les bâtiments actuels, qui appartiennent à l'Etat, ne conviennent plus et sont trop coûteux.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour Jean-Baptiste Lemoyne, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, présent lors de l'assemblée générale de l'Organisation ce lundi matin, le choix de Dijon est une évidence : "Cette ville offrira à l'OIV d'excellentes conditions d'installation pour consolider son rayonnement dans les prochaines années." Le siège de l'Organisation serait installé dans un hôtel particulier du 17e siècle en plein centre-ville.

La prochaine réunion de l'OIV à Dijon

"On rentre dans un moment important dans l'Organisation à trois ans du centenaire, précise Jean-Baptiste Lemoyne. Le gouvernement se mettra en quatre pour que tout se déroule dans les meilleures conditions. C'est vrai que c'est un changement dans la vie de l'Organisation, mais c'est un changement en mieux, en terme de facilité de transport, de prestation, c'est une ville très accessible à 1h30 de Paris. Ce sera un tremplin."

Pour que les Etats membres puissent se faire une idée sur la ville bourguignonne, probable lieu des futures rassemblements, la prochaine assemblée générale de l'OIV se fera à Dijon en octobre. Un vote suivra.